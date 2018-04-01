В Бахрейне нашли нефтяной запас России

Бахрейн объявил об открытии в стране нового нефтяного месторождения у западного побережья страны. Об этом сообщает Associated Press.

По оценке властей, это крупнейшее открытое месторождение с 1932 года. Предположительный объем нефти в нем составляет 80 миллиардов баррелей.

Указанный объем сопоставим со всеми разведанными запасами нефти России

На сегодняшний день Бахрейн добывает 45 тысяч баррелей нефти в сутки. Страна не является членом ОПЕК , однако присоединилась к соглашению по нефтяному сотрудничеству, предполагающему добровольное сокращение нефтедобычи для корректировки мировых цен на углеводороды.