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В Бахрейне нашли нефтяной запас России
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Российских олигархов ждет "сюрприз"
Российских олигархов ждет "сюрприз"

В Бахрейне нашли нефтяной запас России 

Lenta.ru 1 апреля 2018
Фото: РИА Новости
Бахрейн объявил об открытии в стране нового нефтяного месторождения у западного побережья страны. Об этом сообщает Associated Press.
По оценке властей, это крупнейшее открытое месторождение с 1932 года. Предположительный объем нефти в нем составляет 80 миллиардов баррелей.
Указанный объем сопоставим со всеми разведанными запасами нефти России.
На сегодняшний день Бахрейн добывает 45 тысяч баррелей нефти в сутки. Страна не является членом ОПЕК, однако присоединилась к соглашению по нефтяному сотрудничеству, предполагающему добровольное сокращение нефтедобычи для корректировки мировых цен на углеводороды.
21 марта сообщалось, что «Роснефть» завершила бурение первой сверхглубоководной поисково-оценочной скважины «Мария-1» на лицензионном участке «Западно-Черноморская площадь» на шельфе Черного моря. Перспективные ресурсы участка оцениваются в 576 миллионов тонн нефти.
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