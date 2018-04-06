В Британии оправдались из-за запертых животных Скрипаля

Британские правоохранители решили оставить животных экс-разведчика Сергея Скрипаля в опечатанном доме для защиты «общественного здоровья». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя британского министерства по защите окружающей среды.

Собеседница агентства назвала дом Скрипаля «зоной возможного заражения». По ее словам, когда ветеринар смог зайти в дом, он увидел, что две морские свинки погибли. Возможной причиной их смерти назвали обезвоживание.

Представительница министерства заявила, что ветеринар решил усыпить кота, так как животное находилось в сильном стрессе. Собеседница агентства не ответила на вопрос, почему полицейские во время обысков в доме не позаботились о животных.

Четвертого марта на скамейке торгового центра в английском Солсбери обнаружили 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь, находившихся без сознания. По версии официального Лондона, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое якобы производилось в СССР с 1970-х годов. Россия все обвинения по этому делу отрицает.

Посольство РФ в Великобритании направило официальный запрос в МИД страны с просьбой предоставить информацию о состоянии животных Скрипаля. Дипломаты подчеркнули, что запрос связан с защитой прав собственности, интересами животных и «имеет значение в контексте расследования».

СМИ писали, что один из котов Скрипаля сбежал из оцепленного дома.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что кот и морские свинки могли быть «важными уликами» по делу об отравлении. Она отметила, что они не только погибли при странных обстоятельствах, но и были кремированы.

Захарова сочла странным, что кота усыпили в химической лаборатории Портон-Дауна. Она также усомнилась в том, что это «нормальная» для Британии практика обращения с домашними животными.