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Ярошенко жалуется на дискриминацию в тюрьме
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«Известия»: осужденный в США россиянин Ярошенко жалуется на дискриминацию в тюрьме 

ТАСС 31 марта 2018
Фото: © Фото из семейного архива/ТАСС
Константин Ярошенко, который отбывает 20-летний срок лишения свободы в американской тюрьме, на этой неделе направил в федеральное бюро тюрем письмо с требованием пресечь неправомерные действия со стороны администрации тюрьмы Форт-Дикс. Об этом пишет газета "Известия", в распоряжении которой есть письмо Ярошенко.
"Я знаю, что у американских властей просто так ничего не происходит. Скорее всего, поставили задачу подставить или спровоцировать меня, чтобы можно было как-то оправдать отказ [президента США Дональда] Трампа в моей выдаче на родину, — говорится в письме. — Тогда можно было бы сказать, что российский летчик Ярошенко — закоренелый преступник, он опасен для российского общества. Но попытки провалились. Возможно, на время — ведь они ни перед чем не остановятся".
Ярошенко жалуется на постоянные досмотры и избирательное преследование со стороны главного дежурного офицера исправительного учреждения, отмечает газета.
1 апреля с Ярошенко встретились российские дипломаты, которым он рассказал о дискриминации. По их словам, россиянин предположил, что "его пытаются спровоцировать на нарушение режима с целью дальнейшего перевода в карцер и препятствования общению с родными, а также со СМИ".
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