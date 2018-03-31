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Состояние Савченко резко ухудшилось
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Состояние Надежды Савченко резко ухудшилось 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Сестра депутата Верховной Рады Надежды Савченко Вера сообщила об ухудшении ее состояния в сизо, передает "112 Украина"
>>Савченко не хочет прекращать голодовку
"Надежда решила не акцентировать внимание на этом вопросе, но когда уже идет кровавая рвота, не акцентировать внимание тяжело… Ей дают таблетки от желудка, это сказал врач в следственном изоляторе, а так она пьет воду и попросила капли для носа", — сказала Вера Савченко.
По ее словам, за Надеждой Савченко следит врач, потому что у нее начались спазмы желудка.
23 марта в ответ на решение суда об аресте Савченко объявила голодовку. 29 марта суд рассмотрел апелляцию и принял решение оставить депутата под арестом.
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