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Хокинга по-особому проводили в последний путь
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Хокинга по-особому проводили в последний путь 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Британского физика-теоретика Стивена Хокинга проводили в последний путь в Кембридже, где он более 50 лет вел свою научную деятельность.
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Прощальная церемония прошла в университетской церкви Святой Марии, сообщает ТАСС.
Проститься с легендарным ученым пришли родственники и близкие профессора, включая его первую супругу Джейн Хокинг и троих детей Люси, Роберта и Тимоти. Проводить его в последний путь приехали актер Эдди Редмэйн, исполнивший главную роль в оскароносном фильме «Вселенная Стивена Хокинга», глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, гитарист группы Queen и астрофизик Брайан Мэй, драматург Алан Беннетт.
В общей сложности в церковь Святой Марии были приглашены 500 человек. Но еще сотни челочек наблюдали за ходом церемонии на улицах Кембриджа, они встречали гроб с телом Хокинга аплодисментами.
Когда погребальный кортеж прибыл к церкви, ее колокола отбили ровно 76 ударов, что соответствует числу лет, которые прожил ученый.
«Наш отец жил и работал в Кембридже более 50 лет. Он был неотъемлемой и очень узнаваемой частью университета и города. По этой причине мы решили провести его похороны в городе, который он так любил и который любил его», — говорится в распространенном заявлении детей ученого.
Прах Стивена Хокинга будет захоронен в лондонском Вестминстерском аббатстве рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина.
«Другие известные ученые тоже похоронены поблизости, самые последние захоронения — это атомные физики Эрнест Резерфорд в 1937 году и Джозеф Джон Томсон в 1940 году. Мы считаем, что важно, чтобы наука и религия работали вместе для поиска ответов на великие тайны жизни и Вселенной», — заявил декан Вестминстерского аббатства преподобный Джон Холл.
Напомним, астрофизик Стивен Хокинг скончался 14 марта в возрасте 76 лет у себя дома в Кембридже.
Родился он 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1963 году у него был диагностирован боковой амиотрофический склероз. Еще спустя 22 года, после воспаления легких, ученый перенес трахеостомию, вследствие чего потерял способность говорить и стал пользоваться синтезатором речи.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, личность Хокинга не менее знаковый для нашей эпохи образ, чем его научные достижения.
Основная область научных изысканий Хокинга — космология и квантовая гравитация, много времени он уделил изучению черных дыр. В частности, британский физик является автором теории «испарения» черных дыр за счет радиации (явление получило название «излучение Хокинга»). Хокинг — автор множества научно-популярных книг, сроеди них «Краткая история времени», «Черные дыры и молодые вселенные», «Мир в ореховой скорлупке».
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