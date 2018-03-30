Премьер Венгрии сообщил об угрозе госпереворота

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что в стране действуют до 2 тысяч лиц, желающих свергнуть действующее правительство и превратить Венгрию в страну иммигрантов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление Орбана в ходе интервью первому каналу венгерского радио.

"В Венгрии есть примерно 2 тысячи проплаченных лиц, которые во время предвыборной кампании работают на свержение правительства и на создание нового, настроенного на поддержку иммигрантов кабинета министров, который будет приемлем для Джорджа Сороса , — отметил Орбан. — Мы точно знаем их по именам, на кого и как они работают ради превращения Венгрии в государство иммигрантов".

Упоминаемый главой венгерского правительства Джордж Сорос является крупным американским финансистом и инвестором, чей фонд часто обвиняли в масштабных спекуляциях. Орбан обвиняет Сороса в намерении подорвать сложившиеся в Венгрии и Европе христианские устои, воспользовавшись для этого иммиграцией мусульман.

Напомним, что на 8 апреля в Венгрии намечены парламентские выборы, на которых, как показывают социальные опросы, Орбан является одним из фаворитов на пост премьер-министра страны.