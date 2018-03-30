Ещё
Составлен портрет типичного джихадиста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Составлен портрет типичного джихадиста 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Rodi Said / Reuters
Ученые выяснили характеристики типичного джихадиста во Франции. Исследование опубликовано на сайте Французского института международных отношений.
Политолог Марк Хэкер (Marc Hecker), изучив личные дела осужденных за террористическую деятельность, пришел к выводу, что среднестатистическому исламисту 26 лет, он беден, плохо образован и уже был осужден за другие преступления.
Из 137 джихадистов, чьи данные анализировал Хэкер, семь были женщинами, 57 процентов от общего числа состояли в отношениях, а 42 процента имели постоянную работу. Из 68 радикалов, о чьем образовании было известно, 32 не закончили школу, а из университета выпустились только семь человек. Родители 59 процентов осужденных за терроризм иммигрировали во Францию из северной Африки.
Хэкер также отмечает, что в большинстве случаев будущие террористы были знакомы друг с другом на протяжении долгого времени. Они вместе учились или занимались спортом в одних и тех же секциях. При этом основным способом связи и координации действий оставался интернет.
В марте 25-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим, назвавшийся сторонником террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), украл автомобиль, атаковал группу находившихся на пробежке безоружных спецназовцев, а затем захватил заложников в супермаркете в коммуне Треб на юге Франции. Погибли четыре человека, в том числе подполковник французской полиции. Лакдима застрелили при штурме здания.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия вышлет украинских дипломатов116
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ52
Вторая холодная война официально объявлена699
Названы гонорары Пугачевой и Галкина за один концерт49
Россия усилила военную мощь в Сирии69
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение