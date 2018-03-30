Составлен портрет типичного джихадиста 

Ученые выяснили характеристики типичного джихадиста во Франции. Исследование опубликовано на сайте Французского института международных отношений.
Политолог Марк Хэкер (Marc Hecker), изучив личные дела осужденных за террористическую деятельность, пришел к выводу, что среднестатистическому исламисту 26 лет, он беден, плохо образован и уже был осужден за другие преступления.
Из 137 джихадистов, чьи данные анализировал Хэкер, семь были женщинами, 57 процентов от общего числа состояли в отношениях, а 42 процента имели постоянную работу. Из 68 радикалов, о чьем образовании было известно, 32 не закончили школу, а из университета выпустились только семь человек. Родители 59 процентов осужденных за терроризм иммигрировали во Францию из северной Африки.
Хэкер также отмечает, что в большинстве случаев будущие террористы были знакомы друг с другом на протяжении долгого времени. Они вместе учились или занимались спортом в одних и тех же секциях. При этом основным способом связи и координации действий оставался интернет.
В марте 25-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим, назвавшийся сторонником террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), украл автомобиль, атаковал группу находившихся на пробежке безоружных спецназовцев, а затем захватил заложников в супермаркете в коммуне Треб на юге Франции. Погибли четыре человека, в том числе подполковник французской полиции. Лакдима застрелили при штурме здания.