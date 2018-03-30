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Трампа убедили быть жестоким к России
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NBC: советники убедили Трампа, что лишь жесткостью он улучшит отношения США с РФ 

ТАСС 6 часов назад
Фото: Reuters
Советники убедили президента США Дональда Трампа ужесточить курс в отношении России доводом о том, что только так он сможет добиться поставленной цели, заключающейся в улучшении отношений с Москвой. Об этом сообщила в четверг телекомпания NBC со ссылкой на должностных лиц в администрации американского лидера.
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Советникам удалось убедить Трампа в целесообразности более жесткого курса в отношении РФ, так как руководство этой страны, согласно утверждениям этих должностных лиц, понимает только язык силы. Соответственно, чтобы повысить уровень отношений с Москвой, Вашингтону нужно сначала проявить жесткость, пояснили источники телекомпании. Они назвали такой довод "способом мотивировки" президента США.
Источники телекомпании заверяют, что Трамп действительно настроен на улучшение отношений с Россией. "Он упорствует", — отметил один представитель администрации. "Он считает, что лучшие отношения с России принесут благо США, и он действительно верит в это", — добавил источник телекомпании. По его оценке, с одной стороны, президент США считает, что достижение такой цели станет его личной заслугой, а с другой — поможет Соединенным Штатам урегулировать ряд конфликтов, включая сирийский.
По словам источников телекомпании, Трамп во время телефонного разговора на прошлой неделе с российским президентом Владимиром Путиным предупредил, что Вашингтон готов развязать новую гонку вооружений и победит в ней. "Если вы хотите гонки вооружений, то мы можем это устроить, но мы выиграем", — процитировали они фрагмент заявлений Трампа.
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 20 марта. Пресс-служба Кремля проинформировала, что беседа состоялась по инициативе американской стороны. Сообщалось, что лидеры обсудили развитие взаимодействия двух стран и актуальные международные вопросы. В Кремле отметили, что "в целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях".
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 Ещё 7 источников 
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