NBC: советники убедили Трампа, что лишь жесткостью он улучшит отношения США с РФ

НЬЮ-ЙОРК , 30 марта. / ТАСС /. Советники убедили президента США Дональда Трампа ужесточить курс в отношении России доводом о том, что только так он сможет добиться поставленной цели, заключающейся в улучшении отношений с Москвой . Об этом сообщила в четверг телекомпания NBC со ссылкой на должностных лиц в администрации американского лидера.

Советникам удалось убедить Трампа в целесообразности более жесткого курса в отношении РФ, так как руководство этой страны, согласно утверждениям этих должностных лиц, понимает только язык силы. Соответственно, чтобы повысить уровень отношений с Москвой, Вашингтону нужно сначала проявить жесткость, пояснили источники телекомпании. Они назвали такой довод «способом мотивировки» президента США.

Источники телекомпании заверяют, что Трамп действительно настроен на улучшение отношений с Россией. «Он упорствует», — отметил один представитель администрации. «Он считает, что лучшие отношения с России принесут благо США, и он действительно верит в это», — добавил источник телекомпании. По его оценке, с одной стороны, президент США считает, что достижение такой цели станет его личной заслугой, а с другой — поможет Соединенным Штатам урегулировать ряд конфликтов, включая сирийский.

По словам источников телекомпании, Трамп во время телефонного разговора на прошлой неделе с российским президентом Владимиром Путиным предупредил, что Вашингтон готов развязать новую гонку вооружений и победит в ней. «Если вы хотите гонки вооружений, то мы можем это устроить, но мы выиграем», — процитировали они фрагмент заявлений Трампа.