Ещё
NBC: советники убедили Трампа, что лишь жесткостью он улучшит отношения США с РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

NBC: советники убедили Трампа, что лишь жесткостью он улучшит отношения США с РФ 

ТАСС 23 минуты назад
НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /ТАСС/. Советники убедили президента США Дональда Трампа ужесточить курс в отношении России доводом о том, что только так он сможет добиться поставленной цели, заключающейся в улучшении отношений с Москвой. Об этом сообщила в четверг телекомпания NBC со ссылкой на должностных лиц в администрации американского лидера.
Советникам удалось убедить Трампа в целесообразности более жесткого курса в отношении РФ, так как руководство этой страны, согласно утверждениям этих должностных лиц, понимает только язык силы. Соответственно, чтобы повысить уровень отношений с Москвой, Вашингтону нужно сначала проявить жесткость, пояснили источники телекомпании. Они назвали такой довод «способом мотивировки» президента США.
Источники телекомпании заверяют, что Трамп действительно настроен на улучшение отношений с Россией. «Он упорствует», — отметил один представитель администрации. «Он считает, что лучшие отношения с России принесут благо США, и он действительно верит в это», — добавил источник телекомпании. По его оценке, с одной стороны, президент США считает, что достижение такой цели станет его личной заслугой, а с другой — поможет Соединенным Штатам урегулировать ряд конфликтов, включая сирийский.
По словам источников телекомпании, Трамп во время телефонного разговора на прошлой неделе с российским президентом Владимиром Путиным предупредил, что Вашингтон готов развязать новую гонку вооружений и победит в ней. «Если вы хотите гонки вооружений, то мы можем это устроить, но мы выиграем», — процитировали они фрагмент заявлений Трампа.
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 20 марта. Пресс-служба Кремля проинформировала, что беседа состоялась по инициативе американской стороны. Сообщалось, что лидеры обсудили развитие взаимодействия двух стран и актуальные международные вопросы. В Кремле отметили, что «в целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях».
ТАСС: последние новости
Госдепартамент утверждает, что выдворению из РФ американских дипломатов нет оправдания Макрон заверил делегацию "Сил демократической Сирии" в поддержке Франции В МИД Украины считают необходимым разорвать Договор о дружбе с РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на высылку дипломатов из РФ331
Евразийский союз: как быстро избавиться от доллара161
Песков «обрушился» на Навального30
Россиянам предрекли потерю работы29
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ26
Видео
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение