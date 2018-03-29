Ещё
CNN: Трампу советуют упразднить должность руководителя аппарата Белого дома
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

CNN: Трампу советуют упразднить должность руководителя аппарата Белого дома 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 29 марта. /ТАСС/. Несколько советников президента США Дональда Трампа рекомендовали ему упразднить должности руководителя аппарата Белого дома и директора по коммуникациям. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.
По данным ее источников, Трамп выслушал рекомендации, однако неизвестно, насколько он заинтересован в том, чтобы реализовать их на практике. Пост руководителя аппарата Белого дома в настоящий момент занимает отставной генерал Джон Келли. По сведениям телеканала, Трамп пока не готов увольнять его. В то же время президент полностью не отвергает перспективу упразднения данной должности, сообщает CNN.
Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс в феврале подала прошение об отставке. Официально она покинет свой пост на этой неделе. Кто займет его в случае, если Трамп решит сохранить данную должность, пока неизвестно. Как отмечает CNN, многие в окружении Трампа считают, что президент предложит пост директора по коммуникациям своему нынешнему старшему советнику Келлиэнн Конуэй.
Как сообщает телеканал, Трамп недоволен управленческой структурой, сложившейся в Белом доме, и выражает желание изменить ее. Источники, близкие к американскому лидеру, отмечают, что бывший бизнесмен Трамп привык к более свободному стилю руководства, не связанного бюрократическими ограничениями. По мнению советников, выступивших с рекомендациями, упразднение упомянутых должностей значительно развяжет президенту руки и поможет более тщательно контролировать выполнение собственных поручений.
В последние недели Трамп провел ряд крупных перестановок в администрации США. Он, в частности, объявил об отставке госсекретаря Рекса Тиллерсона и своего помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера. В среду президент уволил министра по делам ветеранов Дэвида Шалкина. Ранее Белый дом также покинул глава Национального экономического совета Гэри Кон.
ТАСС: последние новости
Глава МИД Австрии: отравление в Солсбери не доказано и требует расследования В МИД Украины считают необходимым разорвать Договор о дружбе с РФ Чехию покинут два сотрудника посольства и сотрудник торгпредства РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров озвучил ответные меры на высылку дипломатов263
Российские радары не заметили израильских истребителей632
Бензиновый скандал: «если цена вырастет, оштрафуем всех»116
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово297
Новый вид наказания для россиян, удар по борцам РФ и другие события дня9
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение