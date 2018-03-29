Украинских полицейских наказали за танцы под Газманова

Глава Нацполиции Тернопольской области Александр Богомол пообещал отправить в Донбасс полицейских из Тернополя , которые танцевали в ресторане под песню Олега Газманова «Офицеры». Об этом сообщает ZIK.

Ранее в Сети появилось видео из ресторана, на которое попали пары, танцующие под строки «за Россию , за свободу до конца».

За кадром автор видео говорит, что съемка ведется в украинском заведении. Позже в СМИ появилась информация, что танцующие мужчины — сотрудники Нацполиции Тернополя.

По данным ZIK, горсовет Тернополя официально запретил песни Газманова.

Начальник областного управления полиции подтвердил, что на видео запечатлены сотрудники ведомства. Богомол заявил, что во время празднования дня рождения одна из женщин заказала «украинскую версию» песни, но в итоге прозвучала оригинальная версия. По его словам, полицейские «ошибку поняли» и согласились поехать в Донбасс.