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Украинских полицейских наказали за танцы под Газманова
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Украинских полицейских наказали за танцы под Газманова 

Рамблер 29 минут назад
Глава Нацполиции Тернопольской области Александр Богомол пообещал отправить в Донбасс полицейских из Тернополя, которые танцевали в ресторане под песню Олега Газманова «Офицеры». Об этом сообщает ZIK.
Ранее в Сети появилось видео из ресторана, на которое попали пары, танцующие под строки «за Россию, за свободу до конца».
За кадром автор видео говорит, что съемка ведется в украинском заведении. Позже в СМИ появилась информация, что танцующие мужчины — сотрудники Нацполиции Тернополя.
По данным ZIK, горсовет Тернополя официально запретил песни Газманова.
Начальник областного управления полиции подтвердил, что на видео запечатлены сотрудники ведомства. Богомол заявил, что во время празднования дня рождения одна из женщин заказала «украинскую версию» песни, но в итоге прозвучала оригинальная версия. По его словам, полицейские «ошибку поняли» и согласились поехать в Донбасс.
В мае 2016 года власти Тернополя запретили включать в общественных местах «русский шансон» и песни 14 исполнителей из черного списка Службы безопасности Украины, в том числе Газманова, Иосифа Кобзона, Григория Лепса и группы «Любэ».
 Ещё 6 источников 
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