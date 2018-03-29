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Госпитализирован бывший президент Перу
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Госпитализирован бывший президент Перу 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Личный врач бывшего президента Перу Альберто Фухимори сообщил о госпитализации политика из-за сильного обезвоживания. Об этом он написал в твиттере.
"Сегодня днем мы госпитализировали президента Альберто Фухимори из-за тяжелого обезвоживания, которое вызвано гастроэнтеритом. В данный момент мы вводим ему воду внутривенно и наблюдаем улучшения", — написал врач Алехандро Агинада.
Ранее Фухимори признали виновным в коррупции, его осудили на 25 лет. Однако в декабре 2017 года экс-политика помиловал нынешний президент страны Педро Кучински. Данное решение вызвало протесты в центре Лимы.
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