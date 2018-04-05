Лондон «отыскал» место производства «Новичка» в РФ

Британия «нашла» якобы изготовившую «Новичок» секретную российскую лабораторию

Британские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах и правительстве утверждают, что спецслужбы Великобритании якобы нашли секретную российскую лабораторию, где, по версии Лондона, изготовили нервно-паралитическое вещество, которым отравили Сергея Скрипаля

При этом источники отмечают, что не уверены на 100%, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times

Один источник настаивает, что о «местоположении можно говорить с высокой долей уверенности».

Утверждается, что место изготовления отравляющего вещества установлено «при помощи научного анализа и разведывательной информации». Times пишет, что о существовании объекта, где якобы произвели вещество «Новичок», Лондон знал еще до инцидента в Солсбери.

По словам источника в британском правительстве, после инцидента для Лондона было «более чем очевидно, что оно (вещество) российского происхождения».