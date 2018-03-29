Эстония запретила въезд фигурантам «списка Магнитского»

Эстония запретила въезд в республику 49 фигурантам «списка Магнитского»

Правительство Эстонии в четверг приняло решение о запрете на въезд в республику 49 лицам, якобы связанным с грубыми нарушениями прав человека, в том числе со смертью Сергея Магнитского

"Правительство Эстонии по предложению главы МИД Свена Миксера приняло решение о запрете на въезд в республику 49 лицам, связанным с грубыми нарушениями прав человека, в том числе со смертью Сергея Магнитского, на основании закона о международных санкциях", — сообщила пресс-служба кабинета министров.

Парламент Эстонии в декабре 2016 года принял законодательные поправки, позволяющие запретить въезд в Эстонию лицам, внесенным в этот список, однако до сих пор эти ограничения не были реализованы.

США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ , а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека.