Эстония запретила въезд фигурантам «списка Магнитского»

Правительство Эстонии в четверг приняло решение о запрете на въезд в республику 49 лицам, якобы связанным с грубыми нарушениями прав человека, в том числе со смертью Сергея Магнитского.
"Правительство Эстонии по предложению главы МИД Свена Миксера приняло решение о запрете на въезд в республику 49 лицам, связанным с грубыми нарушениями прав человека, в том числе со смертью Сергея Магнитского, на основании закона о международных санкциях", — сообщила пресс-служба кабинета министров.
Парламент Эстонии в декабре 2016 года принял законодательные поправки, позволяющие запретить въезд в Эстонию лицам, внесенным в этот список, однако до сих пор эти ограничения не были реализованы.
Правительство отмечает, что такие международные организации, как Совет Европы, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейский парламент призвали государства применить санкции в связи со случаем с Сергеем Магнитским и аналогичными случаями с другими лицами. В отношении нарушения прав человека уже предприняли внутригосударственные меры, в том числе установили запреты на въезд США, Канада, Великобритания, Латвия и Литва.
США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека.
Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский утверждал, что в России произошло масштабное санкционированное хищение, проведенное российскими чиновниками. Российские правоохранительные органы обвиняли Магнитского в налоговых махинациях, он скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.