Косово идет к новой войне с Сербией

Власти Сербии вне себя от гнева: при попустительстве ЕС албанским спецназом в Косово был фактически похищен сербский министр. На этом фоне сербы края все чаще требуют ввода войск, причем не только у Белграда, но и у Москвы . Фактически дело идет к новой войне за Косово. И создается впечатление, что в Белграде к ней уже готовы.

Обстановка на севере Косово резко обострилась после того, как албанский спецназ арестовал главу канцелярии Сербии (министра) по делам Косово и Метохии Марко Джурича . В населенной преимущественно сербами Косовской Митровице зазвучал сигнал тревоги, люди стали стихийно собираться у моста через реку Ибар, началась постройка баррикад.

На несколько автотрассах, ведущих вглубь края, активисты перекрыли дороги грузовиками. Закрыты школы, учеников распустили по домам. В больницах введен чрезвычайный режим. Выстрелов пока не слышно, но раздаются требования о введении в Митровицу (и вообще на север края) сербских войск.

Согласно Брюссельскому соглашению между Белградом и Приштиной от 2013 года, албанские власти были обязаны сформировать в течение года так называемую ассоциацию сербских муниципалитетов, создав тем самым на севере края де-факто сербскую автономию, но до сих пор палец о палец не ударили. Местная политическая партия «Сербский список» требует ускорить этот процесс и призывает Белград к более активному вмешательству. Белград же осторожничает и призывает к компромиссам, что вызывает резко негативную реакцию сербов Косово вплоть до агрессивной риторики в адрес правительства Сербии. Разъяснять позицию правительства на специальном круглом столе в Митровице и уговаривать местных сербов «искать компромиссы» должна была внушительная делегация, которую и возглавлял Джурич — профильный министр.

Албанцы изначально были категорически против появления в Митровице сербских чиновников. Правовой статус административной границы между Сербией и Косово неочевиден, каждая из сторон трактует его по-своему. В Приштине считают, что это госграница, пусть и временная, и они могут творить на ней что хотят. Поэтому въезд в Косово превентивно запретили не только Джуричу, но и многим другим — главе администрации сербского президента Николе Селаковичу, министру обороны Александру Вулину , министру культуры Владану Вукосавлевичу . Последний приехал не на круглый стол — собирался проинспектировать состояние нескольких сербских православных монастырей. Но глава МИД Косово Беджет Пацоли заявил, что «любой, кто перейдет контрольный пост Яринье, будет арестован».

С точки зрения Белграда, такой границы вообще нет, а есть сложившийся в силу печальных обстоятельств пропускной режим, который требуется согласовывать с ЕС. Для этого необходимо за 24 часа направить уведомление в Приштину — и все. Уведомления о визите Джурича и компании отправлялись трижды, в ответ — албанская тишина. Со своей стороны ЕС устами пресс-секретаря верховного представителя по вопросам внешней политики и политики безопасности Майи Коциянчич предупредил обе стороны, что они должны соблюдать действующее соглашение о визитах официальных лиц. Это типичная для Евросоюза «позиция страуса», когда речь заходит о самоуправстве косовских албанцев.

«Я хотел бы отсюда, из Косовской Митровицы, сообщить, что Север Косово и Метохии не был и никогда и не будет частью так называемого независимого Косово, а также частью так называемой Великой Албании. Такие проекты поддерживают только те, кто хочет вызвать конфликт на этой территории. Мы сегодня приехали сюда прежде всего потому, что Сербия хочет услышать, что вы хотели бы сказать о Косово и Метохии. Как и до сих пор, вся Сербия и впредь будет с вами», — пообещал Джурич, подчеркнув, что политика президента Сербии — это политика достижения компромисса, который подразумевает, что косовские сербы «также получат что-то». Джурич и Селакович четыре часа препирались с албанскими пограничниками, но на круглом столе их все-таки дождались. Джурич поднялся на трибуну и подчеркнул, что без участия сербов косовский вопрос решен быть не может, тем более без сербов Косово и Метохии, которые за последние два десятилетия «так сильно настрадались».

На словах «также получат что-то» оживился лидер местной партии «Сербский список», по совместительству мэр Митровицы Горан Ракич. Он был настроен решительно и призвал «сформировать Сообщество сербских муниципалитетов самостоятельно», если Приштина не хочет выполнить взятые на себя обязательства. «Вопреки давлению, никому не позволим внести раздор между нами», — заявил Ракич.

В этот момент в помещение ворвались люди в черных балаклавах и в темно-синей форме с надписью ROSU (Regional Operational Support Unit — эвфемизм для албанской полиции севера Косово), все — вооруженные до зубов. Они швырнули несколько светошумовых гранат и распылили слезоточивый газ. В начавшейся драке нападавшие скрутили Джурича, заломили ему руки за спину, запихнули в джип и увезли в сторону Приштины.

Джурич — молодой человек хлипкого телосложения и невеликого роста, противостоять двухметровым громилам в бронежилетах с автоматами — не его конек. Помощнику Джурича сломали два ребра и повредили позвоночник. Сильно досталось и репортеру (девушке) с белградского телевидения, которая пыталась все это снимать. Еще с десяток гражданских получили повреждения попроще.

В Приштине сербского министра доставили в суд, где предъявили обвинение в административном правонарушении (нарушении границы), посадили обратно в джип и отвезли на пограничный КПП «Мердаре», где выпустили в сторону Сербии.

Лидер непризнанного Косово Хашим Змей Тачи похвалил свою полицию за «профессионализм», добавив: «Этот случай не должен помешать коммуникации между Косово и Сербией, диалогу между странами и усилиям по нормализации, добрососедским отношениям и примирению двух народов».

Президент Сербии Александр Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности. Выйдя после совещания к журналистам, глава государства был в ярости. Он буквально рвал и метал.

Операцией по захвату сербских чиновников руководил командир албанской полиции региона «Север» капитан Бесим Хоти, ранее работавший пресс-секретарем полиции края. Это не должно никого смущать: албанцы уделяют пиару и связям с общественностью особое внимание, так что ставят на соответствующие должности харизматичных деятелей. У Хоти лицо и повадки профессионального убийцы, а его прошлое туманно. При этом его назначение согласовывалось с Белградом по так называемому протоколу Тачи — Дачича, поскольку он как бы обязан координировать свои действия с сербскими властями. Кстати, именно этот человек отвечает за расследование убийства сербского политика Оливера Ивановича и буквально на днях сообщил албанским СМИ, что никаких зацепок нет.

«Албанские террористы действовали при прямой поддержке EULEX. Это тот самый EULEX, который не заинтересован во вмешательстве в расследование убийства Оливера Ивановича. Зачем вы издеваетесь над сербами, зачем мучаете сербов в Косово? — негодовал Вучич. — Они били журналистов RTS (Сербское государственное телевидение — прим. ВЗГЛЯД), других каналов… Банда, что вы от них хотите?» Хоти подчиняется местный спецназ — две тренированные американцами группы по 15 человек в каждой. Эти люди подъехали к зданию, где проходил круглый стол, на шести машинах, состав которых вызвал бурю негодования в Белграде: две из них принадлежали местной полиции, две — спецназу, еще две — Канцелярии ЕС в Косово (EULEX). То есть тому самому европейскому органу, который по идее должен обеспечивать законность и правопорядок.

Албанскому спецназу, как неожиданно выяснилось, помогали «в логистике» — проводниками ему послужили два местных серба, с которыми в Белграде пообещали разобраться отдельно (и лучше не вникать, что это будет означать на практике).

«Все участники захвата Марко Джурича ответят перед судом. Будет заведен ряд уголовных дел, ответят все», — пообещал Вучич.

Журналисты поинтересовались, может ли Белград рассчитывать на готовность албанской стороны к компромиссу.

«Да нет, конечно. Они все лгали, никогда не были готовы ни к какому компромиссу, они все время лишь ждали, когда мы будем в тяжелом положении и признаем независимость Косово. Эта работа (поиск компромисса — прим. ВЗГЛЯД) бессмысленна», — отрезал президент.

Важная деталь: албанская полиция, тем более спецназ по международным договоренностям, вообще не имела права появляться в Косовской Митровице. Похоже, для того, чтобы обойти запрет, и понадобились два джипа с логотипами EULEX. Таким образом, похищение сербского министра и избиение официальных лиц в Косовской Митровице можно считать актом агрессии со стороны албанских властей Косово при полном попустительстве европейских структур.

Терпение Белграда иссякает буквально на глазах.

В теории ничто не может помешать ввести в Митровицу и несколько сел на севере края сербский спецназ.

Это, конечно, радикальный вариант развития событий, но еще пара подобных инцидентов — и все может быть.

На данный момент сербы блокировали грузовиками трассу у КПП «Звечани», что особенно раздражает албанскую сторону, поскольку перекрытой оказалась та самая стратегическая дорога, которую при любых условиях должна удерживать албанская полиция. С этой целью и, возможно, по просьбе Хоти на север были переброшены 200 полицейских из Приштины и Косово Поле. Албанские СМИ утверждают, что в целом обстановка в Митровице «нормальная», но албанцы, работающие на сербской стороне города и Лесопавиче, предпочли на работу не выходить, ссылаясь на перекрытие дорог.

Рейд албанского спецназа в Митровицу — опасный звонок. Сербскому населению наглядно продемонстрировали, что оно никем не защищено, а международные инструменты и упование на «компромиссы» ничего не дают. Албанцы готовы в любой момент растоптать любой договор (причем буквально), а в последнее время ведут кампанию по изгнанию из края остатков европейских контрольных структур. В такой обстановке сербское население радикализуется, притом что и ранее не отличалось склонностью к миролюбию.