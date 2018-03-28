Ещё
Савченко осунулась за неделю голодовки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Савченко осунулась за неделю голодовки 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которая объявила голодовку в СИЗО, похудела. О состоянии арестованной рассказала ее сестра Вера Савченко, передает РИА Новости.
«Голодает со дня объявления главной забастовки. Вчера было короткое свидание с ней. Она осунулась. Но настроение боевое», — рассказала она и добавила, что, по ее мнению, дело против сестры «развалится в суде».
Ранее родственница депутата рассказывала, что Савченко содержат в неотапливаемой камере, из-за холода ей пришлось попросить дополнительное одеяло.
Савченко задержали 22 марта после заседания Рады, где ее лишили депутатской неприкосновенности, 23 марта ее арестовали на два месяца. В тот же день она объявила голодовку. «Я с сегодняшнего дня снова начинаю голодовку. Я готова снова пройти этот путь», — сказала она. Депутат напомнила, что голодала и в российской тюрьме, в которой находилась с 2014 по 2016 год.
Ее подозревают в попытке организации государственного переворота и подготовке нескольких убийств, в том числе президента Украины Петра Порошенко. Генпрокуратура Украины представила видео, на котором Савченко обсуждает переворот с руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном. Ранее он был обвинен в подготовке покушения на Порошенко и незаконном хранении оружия.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мизулина: это удар в спину для Путина346
Умер Олег Анофриев41
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»102
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово143
Тулеев обратился к жителям Кузбасса382
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС обратилось с предупреждением к москвичам
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
09:21
Управляющую «Зимней вишней» арестовали
Происшествия Криминал
00:53
Рапунцель ужаснула своим видом перед родами
Шоу-бизнес
00:45
Мизулина: это удар в спину для Путина
Политика Общество
02:40
Тайный визит Ким Чен Ына в Пекин оказался явным
В мире Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение