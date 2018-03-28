Савченко осунулась за неделю голодовки

Ранее родственница депутата рассказывала, что Савченко содержат в неотапливаемой камере, из-за холода ей пришлось попросить дополнительное одеяло.

Савченко задержали 22 марта после заседания Рады, где ее лишили депутатской неприкосновенности, 23 марта ее арестовали на два месяца. В тот же день она объявила голодовку. «Я с сегодняшнего дня снова начинаю голодовку. Я готова снова пройти этот путь», — сказала она. Депутат напомнила, что голодала и в российской тюрьме, в которой находилась с 2014 по 2016 год.