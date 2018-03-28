Чиновникам в Киргизии запретят получать дорогие подарки

Чиновникам в Киргизии запретят получать подарки дороже 1000 сомов (около 850 рублей). Правительство республики разработало документ, регламентирующий учет, регистрацию, оценку и использование презентов государственными или муниципальными служащими. Предполагается, что это станет одной из мер борьбы с коррупцией, об ужесточении которой ранее заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков

Принимать подарки выше указанной суммы чиновники смогут только в рамках официальных протокольных мероприятий — как дипломатические. Однако такие презенты будут считаться госсобственностью и их потребуется передать на баланс госоргана, муниципалитета или учреждения, которое представляет сотрудник, принимающий подарок.

Более того, правительство Киргизии готово обязать чиновников уведомлять работодателя о полученных преподношениях в течение трех дней. Если подарок не имеет исторической, художественной, научной или культурной ценности, получатель сможет его выкупить. Если же нет, то предмет, полученный в дар, попадет в музейный фонд либо будет выставлен на всеобщее обозрение в здании ведомства или организации получателя.

Чтобы облегчить выкуп подарков, правительство Киргизии рекомендует чиновником принимать их вместе с чеками. В противном случае, получателю презента придется за свой счет нанимать оценщика.