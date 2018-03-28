В Италии арестован идеолог «ИГ» 

Утром 28 марта в Турине по обвинению в участии в террористической группировке арестован идеолог "Исламского государства" (организация запрещена в России), автор пропагандистского текста на итальянской языке. Видео задержания публикуют СМИ. Речь идет о 23-м гражданине Италии марокканского происхождения по имени Халили ель Махди.
Как пишет Corriere della sera, местная полиция вела наблюдение за ель Махди еще с 2015 года, когда марокканец был осужден на два года условно за публикацию в интернете первого пропагандистского текста на итальянской языке и информации, имеющей прямое отношение к деятельности боевиков. За последние три года, как отмечают правоохранители, несмотря на приговор, Халили ель Махди пошел по пути радикализации, посвятив себя активной радикальной пропаганде в Сети.
Арест Халили ель Махди спровоцировал массовые обыски по всей Италии. В рамках этого дела были выписаны 13 ордеров на проведение обысков в Милане, Неаполе, Модене, Бергамо и Реджо Эмилии.
За день до ареста ель Махди по идентичному обвинению на юге Италии был арестован глава исламского культурного центра в городе Фодже, который, по данным правоохранителей, вел радикальную пропаганду через публикации в интернете и личные встречи, продолжая при этом давать уроки религии для детей.
Комментируя события последних дней, министр внутренних дел Италии Марко Миннити признал, что "угроза джигада в Италии никогда еще не стояла так остро".