В Италии арестован идеолог «ИГ»

Утром 28 марта в Турине по обвинению в участии в террористической группировке арестован идеолог "Исламского государства" (организация запрещена в России ), автор пропагандистского текста на итальянской языке. Видео задержания публикуют СМИ. Речь идет о 23-м гражданине Италии марокканского происхождения по имени Халили ель Махди.

Как пишет Corriere della sera , местная полиция вела наблюдение за ель Махди еще с 2015 года, когда марокканец был осужден на два года условно за публикацию в интернете первого пропагандистского текста на итальянской языке и информации, имеющей прямое отношение к деятельности боевиков. За последние три года, как отмечают правоохранители, несмотря на приговор, Халили ель Махди пошел по пути радикализации, посвятив себя активной радикальной пропаганде в Сети.

Арест Халили ель Махди спровоцировал массовые обыски по всей Италии. В рамках этого дела были выписаны 13 ордеров на проведение обысков в Милане Неаполе , Модене, Бергамо и Реджо Эмилии.

За день до ареста ель Махди по идентичному обвинению на юге Италии был арестован глава исламского культурного центра в городе Фодже, который, по данным правоохранителей, вел радикальную пропаганду через публикации в интернете и личные встречи, продолжая при этом давать уроки религии для детей.