Ещё
В Италии арестован идеолог «ИГ»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Италии арестован идеолог «ИГ» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Утром 28 марта в Турине по обвинению в участии в террористической группировке арестован идеолог "Исламского государства" (организация запрещена в России), автор пропагандистского текста на итальянской языке. Видео задержания публикуют СМИ. Речь идет о 23-м гражданине Италии марокканского происхождения по имени Халили ель Махди.
Как пишет Corriere della sera, местная полиция вела наблюдение за ель Махди еще с 2015 года, когда марокканец был осужден на два года условно за публикацию в интернете первого пропагандистского текста на итальянской языке и информации, имеющей прямое отношение к деятельности боевиков. За последние три года, как отмечают правоохранители, несмотря на приговор, Халили ель Махди пошел по пути радикализации, посвятив себя активной радикальной пропаганде в Сети.
Арест Халили ель Махди спровоцировал массовые обыски по всей Италии. В рамках этого дела были выписаны 13 ордеров на проведение обысков в Милане, Неаполе, Модене, Бергамо и Реджо Эмилии.
За день до ареста ель Махди по идентичному обвинению на юге Италии был арестован глава исламского культурного центра в городе Фодже, который, по данным правоохранителей, вел радикальную пропаганду через публикации в интернете и личные встречи, продолжая при этом давать уроки религии для детей.
Комментируя события последних дней, министр внутренних дел Италии Марко Миннити признал, что "угроза джигада в Италии никогда еще не стояла так остро".
Российская Газета: последние новости
Чиновникам в Киргизии запретят получать дорогие подарки Премьер-министр Израиля Нетаньяху доставлен в больницу Минобороны: Формула вещества А-234 была опубликована в США в 1998 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово296
Названо окончательное число погибших в Кемерово429
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово127
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1060
Изгнать дипломатов США из России
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Политика
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
11:32
Путин заслушает доклады по ЧП в Кемерово
Политика Общество
06:42
Собчак «накинулась» на телеканал за кощунство
Шоу-бизнес Общество
00:14
Самбурская материлась на панихиде памяти
Шоу-бизнес
00:50
Самолёты зацепились хвостами в аэропорту
Происшествия
00:15
Первая отставка произошла в Кемерово
Политика
02:27
МЧС рассказало о правилах поведения при пожаре в ТЦ
Происшествия
00:29
Савченко разделась перед камерой
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение