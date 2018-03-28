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Демократы выдвинули клоуна в Конгресс США
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Демократы выдвинули клоуна в Конгресс США 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Facebook
Бывший клоун американского цирка Ringling Bros. and Barnum & Bailey circus Стив Лаф объявил о решении баллотироваться от Демократической партии в Палату представителей США. Об этом Лаф сообщил на своем сайте.
«Меня зовут Стив Лаф, и я баллотируюсь в Конгресс от пятого избирательного округа штата Южная Каролина. Да, я настоящий клоун, профессионал», — написал начинающий политик.
Он рассказал, что три года развлекал публику в Японии, а последние 10 лет проводил развлекательные ток-шоу в Южной Каролине, посвященные проблеме издевательства в школах.
«Люди шутят, что наш президент и Конгресс сами являются клоунами. С моей точки зрения, хуже клоунов не придумаешь», — сказал Лаф в интервью газете The State.
Среди пунктов предвыборной программы бывшего клоуна ужесточение контроля за оборотом оружия и всеобщий доступ к медицине.
Выборы в Конгресс должны состояться 6 ноября. Американцам предстоит избрать все 435 членов Палаты представителей и 34 сенаторов (из 100).
В январе бывший тогда директором ЦРУ Майк Помпео заявил, что Россия планирует вмешаться в процесс избрания Конгресса. По его утверждению, «Москва занимается подобным на протяжении десятилетий». В России отвергают все обвинения.
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