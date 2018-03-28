Демократы выдвинули клоуна в Конгресс США

«Меня зовут Стив Лаф, и я баллотируюсь в Конгресс от пятого избирательного округа штата Южная Каролина. Да, я настоящий клоун, профессионал», — написал начинающий политик. Бывший клоун американского цирка Ringling Bros. and Barnum & Bailey circus Стив Лаф объявил о решении баллотироваться от Демократической партии в Палату представителей США . Об этом Лаф сообщил на своем сайте.

«Люди шутят, что наш президент и Конгресс сами являются клоунами. С моей точки зрения, хуже клоунов не придумаешь», — сказал Лаф в интервью газете The State. Он рассказал, что три года развлекал публику в Японии , а последние 10 лет проводил развлекательные ток-шоу в Южной Каролине, посвященные проблеме издевательства в школах.

Среди пунктов предвыборной программы бывшего клоуна ужесточение контроля за оборотом оружия и всеобщий доступ к медицине.

Выборы в Конгресс должны состояться 6 ноября. Американцам предстоит избрать все 435 членов Палаты представителей и 34 сенаторов (из 100).