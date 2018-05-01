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Трамп попросил у Меркель совета по Путину
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CNN: Трамп попросил у Меркель совета, как взаимодействовать с Путиным 

ТАСС
Фото: © EPA/PAT BENIC / POOL
Президент США Дональд Трамп попросил у канцлера Германии Ангелы Меркель на состоявшейся на прошлой неделе встрече совета по поводу того, как ему лучше взаимодействовать с главой российского государства Владимиром Путиным. Об этом сообщил в понедельник американский телеканал CNN.
По сведениям его источников, разговор Трампа и Меркель местами был напряженным. Как отмечает телеканал, неясно, какой совет могла дать президенту США канцлер ФРГ. В материале отмечается, что "официальные лица дали понять, что президент временами на самом деле, как казалось, не слушал ответов".
Как отмечает телеканал, Трамп также заострил внимание на вопросах торговли и расходов на оборону. Он раскритиковал Германию за излишний протекционизм в торговле, а также подчеркнул, что властям ФРГ следует направлять больше средств на военные нужды. Представители Белого дома опровергли утверждения телеканала относительно содержания беседы лидеров.
Перед началом встречи с Меркель Трамп заявил, что проводил очень жесткий курс в отношении России, но высказался при этом за нормализацию отношений с Москвой.
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