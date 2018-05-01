Трамп попросил у Меркель совета по Путину

CNN: Трамп попросил у Меркель совета, как взаимодействовать с Путиным

По сведениям его источников, разговор Трампа и Меркель местами был напряженным. Как отмечает телеканал, неясно, какой совет могла дать президенту США канцлер ФРГ. В материале отмечается, что "официальные лица дали понять, что президент временами на самом деле, как казалось, не слушал ответов".

Как отмечает телеканал, Трамп также заострил внимание на вопросах торговли и расходов на оборону. Он раскритиковал Германию за излишний протекционизм в торговле, а также подчеркнул, что властям ФРГ следует направлять больше средств на военные нужды. Представители Белого дома опровергли утверждения телеканала относительно содержания беседы лидеров.