Госдеп признал отсутствие доказательств по делу Скрипаля 

Госдеп США не получил от Лондона никаких доказательств о причастности Москвы к отправлению британского шпиона Сергея Скрипаля, Вашингтон принял на веру утверждения Великобритании об ответственности России за инцидент в Солсбери, заявила начальник пресс-службы госдепа США Хезер Науэрт.
Она признала, что лично не видела какие-либо доказательства по делу Скрипаля, а позднее и вовсе сослалась на отсутствие «допуска к такого рода информации», передает ТАСС.
«И если они (доказательства, — прим. ВЗГЛЯД) были нам направлены, то явно не в Госдепартамент. Вероятнее всего, они поступили бы в другие ведомства», — сказала Науэрт, порекомендовав обратиться по этому поводу в разведывательные структуры США.
«Великобритания — наш союзник. И когда Великобритания говорит нам, что у них есть доказательства, что они знают, что Россия ответственна за это, у нас есть все основания верить им», — сказала представитель госдепа США в ответ на вопрос о том, предоставил ли Лондон какие-либо доказательства.
Ранее посол России обвинил Британию в кампании по дезинформации мирового сообщества.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова также обвинила Лондон в крупнейшей манипуляции мировым общественным мнением.