Госдеп признал отсутствие доказательств по делу Скрипаля

Она признала, что лично не видела какие-либо доказательства по делу Скрипаля, а позднее и вовсе сослалась на отсутствие «допуска к такого рода информации», передает ТАСС

«И если они (доказательства, — прим. ВЗГЛЯД) были нам направлены, то явно не в Госдепартамент. Вероятнее всего, они поступили бы в другие ведомства», — сказала Науэрт, порекомендовав обратиться по этому поводу в разведывательные структуры США

«Великобритания — наш союзник. И когда Великобритания говорит нам, что у них есть доказательства, что они знают, что Россия ответственна за это, у нас есть все основания верить им», — сказала представитель госдепа США в ответ на вопрос о том, предоставил ли Лондон какие-либо доказательства.

Ранее посол России обвинил Британию в кампании по дезинформации мирового сообщества.