Луценко пригрозил украинцам голодомором в случае свержения власти

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в случае свержения действующей власти народ ожидают "неминуемые беды" и призвал "не поддерживать тех, кто посягает на конституционный строй".

По словам Луценко, украинцы живут "в атмосфере тотального недоверия к власти". При этом генпрокурор отметил, что "любое государство создается для защиты" своего населения.

"Это единственный способ и сохранить государство, и заставить власть быть эффективной. Но никогда, никогда не поддерживайте тех, кто посягает на конституционный строй", — заявил Луценко в программе "Свобода слова". Как считает чиновник, оценку государственному руководству необходимо давать на выборах.

Свержение власти в стране генпрокурор назвал "катастрофой для каждого украинца".

"И после этого государство УНР рухнуло, люди попали в рабство, миллионы из них легли в землю уже вскоре, в 30-х годах. Все знают о голодоморе — миллионы жертв", — подчеркнул генпрокурор. По его мнению, госпереворот означает "неизбежные беды для всего населения". В качестве "примера" Луценко упомянул голодомор. При этом генпрокурор обвинил большевиков в развале Украинской народной республики (УНР).

Луганск, УНР сформировалась в ходе революции 1917 года и была сравнительно небольшим государственным образованием. После появления на политической карте Украинской ССР, ей передали Донецк Херсон , Николаев, Одесса, Днепропетровск Кировоград . В 1939-1940 годах в состав республики вошли Восточная Галиция, Северная Буковина, а также Южная Бессарабия. В 1945 году — Закарпатье, а в 1954 году — Крым

Голод 1932-1933 годов охватил все основные зерновые районы СССР — Украину, Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан , Западную Сибирь, Южный Урал. Тогда, по разным оценкам, погибли от семи до восьми миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона — на Украине, два миллиона — в Казахстане и Киргизии , 2-2,5 миллиона — в РСФСР.