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Луценко пригрозил украинцам голодомором
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Луценко пригрозил украинцам голодомором в случае свержения власти 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: © AP Photo / Sergei Chuzavkov
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в случае свержения действующей власти народ ожидают "неминуемые беды" и призвал "не поддерживать тех, кто посягает на конституционный строй".
По словам Луценко, украинцы живут "в атмосфере тотального недоверия к власти". При этом генпрокурор отметил, что "любое государство создается для защиты" своего населения.
Как считает чиновник, оценку государственному руководству необходимо давать на выборах.
"Это единственный способ и сохранить государство, и заставить власть быть эффективной. Но никогда, никогда не поддерживайте тех, кто посягает на конституционный строй", — заявил Луценко в программе "Свобода слова".
Свержение власти в стране генпрокурор назвал "катастрофой для каждого украинца".
По его мнению, госпереворот означает "неизбежные беды для всего населения". В качестве "примера" Луценко упомянул голодомор. При этом генпрокурор обвинил большевиков в развале Украинской народной республики (УНР).
"И после этого государство УНР рухнуло, люди попали в рабство, миллионы из них легли в землю уже вскоре, в 30-х годах. Все знают о голодоморе — миллионы жертв", — подчеркнул генпрокурор.
УНР сформировалась в ходе революции 1917 года и была сравнительно небольшим государственным образованием. После появления на политической карте Украинской ССР, ей передали Донецк, Луганск, Херсон, Николаев, Одесса, Днепропетровск, Кировоград. В 1939-1940 годах в состав республики вошли Восточная Галиция, Северная Буковина, а также Южная Бессарабия. В 1945 году — Закарпатье, а в 1954 году — Крым.
Голод 1932-1933 годов охватил все основные зерновые районы СССР — Украину, Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. Тогда, по разным оценкам, погибли от семи до восьми миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона — на Украине, два миллиона — в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 миллиона — в РСФСР.
Киев объявил голодомор геноцидом и актом "тоталитарного террора" против украинцев и добивается от мирового сообщества признания того же. Москва воспринимает действия Киева как попытку политизировать историю, а также внести недоверие и враждебность в отношения двух стран.
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