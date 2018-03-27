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НАТО приняло меры против российских дипломатов
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Более 25 стран НАТО высылают российских дипломатов 

Рамблер 58 минут назад
Фото: Reuters
Более 25 стран НАТО вышлют российских дипломатов из-за «дела Скрипаля». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.
>> Еще три страны вышлют российских дипломатов
Столтенберг также сообщил, что НАТО высылает 7 российских дипломатов, а еще трем отказывает в аккредитации в постпредстве России при альянсе, передает AFP.
«Совет Североатлантического альянса сокращает состав сотрудников России на десять человек… численность российских сотрудников составит 20 человек», — сказал Столтенберг на пресс-конференции.
При этом генсек НАТО подчеркнул, что политика альянса в отношении России останется прежней.
«Это решение не меняет политику НАТО в отношении России. Мы по-прежнему будем вести двойной подход — оборону и диалог», — цитирует Столтенберга RT.
Ранее о высылке российских дипломатов заявили США, Канада, Украина, Норвегия, Албания, Македония и 17 стран Европейского союза, в том числе Германия, Франция, Испания и Нидерланды.
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