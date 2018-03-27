НАТО приняло меры против российских дипломатов

Более 25 стран НАТО высылают российских дипломатов

Более 25 стран НАТО вышлют российских дипломатов из-за «дела Скрипаля». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

Столтенберг также сообщил, что НАТО высылает 7 российских дипломатов, а еще трем отказывает в аккредитации в постпредстве России при альянсе, передает AFP.

«Совет Североатлантического альянса сокращает состав сотрудников России на десять человек… численность российских сотрудников составит 20 человек», — сказал Столтенберг на пресс-конференции.

При этом генсек НАТО подчеркнул, что политика альянса в отношении России останется прежней.