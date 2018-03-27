Приштина идет к новой войне с Сербией за Косово

«Обстановка на севере Косово резко обострилась после того, как албанский спецназ арестовал главу канцелярии Сербии (министра) по делам Косово и Метохии Марко Джурича. В населенной преимущественно сербами Косовской Митровице зазвучал сигнал тревоги, люди стали стихийно собираться у моста через реку Ибар, началась постройка баррикад», — пишет газета «Взгляд». Сербия и непризнанная Республика Косово вновь оказались на грани войны после того, как член правительства Сербии Марко Джурич был грубо задержан албанским спецназом в городе Косовска-Митровица на севере автономного края. Его в считанные часы судили за «незаконное пересечение границы» и депортировали обратно в Сербию, однако президент Александр Вучич посчитал инцидент тяжким оскорблением и пообещал не оставлять его без ответа.

"На несколько автотрассах, ведущих вглубь края, активисты перекрыли дороги грузовиками. Закрыты школы, учеников распустили по домам. В больницах введен чрезвычайный режим. Выстрелов пока не слышно, но раздаются требования о введении в Митровицу (и вообще на север края) сербских войск", — отмечают журналисты.

Ранее «Ридус» рассказывал о скандальном инциденте в городе Косовска-Митровица с задержанием Марко Джурича. Задержание произошло, когда Джурич общался с гражданами. Сербы попытались защитить Джурича, однако полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Джурич был в наручниках доставлен в Приштину. Косовское телевидение показало в эфире кадры, на которых видно, как его с заломанными руками ведут в отделение полиции под охраной вооруженных людей. В Приштине Марко Джурич предстал перед «судом» за «нарушения при пересечении границы», а затем был депортирован за пределы Косово. «Все участники захвата Марко Джурича ответят перед судом. Будет заведен ряд уголовных дел, ответят все», — заявил президент Сербии Александр Вучич.

Согласно Брюссельскому соглашению между Белградом и Приштиной от 2013 года, албанские власти были обязаны сформировать в течение года так называемую ассоциацию сербских муниципалитетов, создав тем самым на севере края де-факто сербскую автономию, но не спешат исполнять обязательства. Местная политическая партия «Сербский список» требовала ускорить этот процесс и призывала Белград к более активному вмешательству, что и привело к скандалу с Марко Джуричем.