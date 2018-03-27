Кто и почему отказался высылать российских дипломатов

Великобритании? «Дело Скрипаля» становится лакмусовой бумажкой, выявляющей степень антироссийского накала в руководстве той или иной страны. Полтора десятка европейских стран выслали российских дипломатов — и все же нашлись и такие государства, которые отказались это делать. Что это за страны и долго ли еще они смогут выдерживать давление США

Власти Болгарии не изменили своего решения и по-прежнему не собираются высылать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля» вслед за рядом стран ЕС . Об этом в понедельник заявил болгарский МИД

Франция, Польша, В течение дня о высылке заявили более полутора десятков стран Евросоюза, среди которых: Германия Италия , вся Прибалтика, Испания Чехия . Даже Венгрия , которая, вопреки ожиданиям многих, все же решила выслать одного дипломата. Также 13 дипломатов выслала Украина , США — 60, четверых россиян назвала персонами нон-грата Канада

Австрия, Ирландия, Словакия, Греция, Португалия, Словения и Промежуточный итог подвела страна, инициировавшая «дело Скрипаля». МИД Великобритании заявил: из 20 стран было выслано 134 «российских шпиона». Отметим, судя по прикрепленному изображению, не высланы российские дипломаты из таких европейских стран, как Швейцария Исландия . В этом же списке неприсоединившихся и Болгария.

Софии не стоит опасаться каких-либо санкций Брюсселя за самостоятельную позицию, так как стран, скептически относящихся к идее «наказания» России за предполагаемую причастность к отравлению Скрипаля, даже в ЕС достаточно много, отметила в беседе с газетой ВЗГЛЯД член руководства Болгарской социалистической партии (БСП) Светлана Шаренкова

Что касается «дела Скрипаля», то, как напомнила Шаренкова, аргументы в пользу «российского следа», предоставленные Великобританией, далекое не всем в Европе показались убедительными.

«Мне кажется, что эта позиция болгарского правительства абсолютно правильная. Никто, ни Тереза Мэй, ни другие западные наши партнеры не предоставили каких-либо доказательств, что Москва как-либо замешана в деле Скрипаля», — сказала представитель Болгарской социалистической партии.

К этой партии, напомним, принадлежит и президент Болгарии Румен Радев

Радев прямо заявлял, что антироссийские санкции вредят Болгарии и всему Евросоюзу. Другое дело, что внешней политикой руководит там не президент, а правительство, которое сейчас контролирует не БСП, а прозападная партия ГЕРБ. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, болгарский премьер Бойко Борисов при первой возможности «забывает» про обещания прагматично взаимодействовать с Москвой. Правительство страны прямо называет Россию серьезной внешнеполитической угрозой, и поддерживает риторику о «незаконной оккупации Крыма ».

Как бы то ни было, сейчас София по крайней мере медлит. Даже прозападная часть элиты пока не решается на откровенно антироссийский шаг. Не в ее интересах явно раздражать общественное мнение, для которого важны дружба с братской Россией, и память о помощи в достижении независимости страны.

Люксембург, «Мы не будем принимать никаких мер на национальном уровне, мы не будем высылать дипломатов. Причина для этого следующая: мы намерены держать открытыми каналы диалога с Россией. Австрия является нейтральной страной и своеобразным мостом между Востоком и Западом», — разъяснил представитель правительства Петер Лаунски-Тиффенталь. Те государства ЕС, которые пока заняли осторожную позицию по данному вопросу (Словакия, Венгрия, Австрия, Словения, Болгария, Греция, Мальта Бельгия , Ирландия, Португалия и Кипр ), тоже связывают с Россией общие интересы. Наиболее четко эту мысль высказали в Австрии. Эта страна поддерживает отзыв представителя Евросоюза из Москвы, но пока оставляет всех российских дипломатов в Вене

Интересна позиция Словакии. Премьер-министр этой страны Петер Пеллегрини , занявший пост в этом месяце, заявил: его страна поддержит практические меры Евросоюза против России по делу Скрипаля, но только если будет соответствующее решение всех без исключения государств ЕС.

Подобная осторожность неудивительна: Россия занимает третье место в списке торговых партнеров страны, после Германии и Чехии. Словакия извлекла немалую экономическую выгоду из ссоры Москвы и Киева, став ключевой страной-хабом для поставки нашего газа в Западную Европу. Более того, словаки снабжают газом и Украину (не своим, а российским, естественно, так называемым реверсным). Конечно, ссориться с США и влиятельными государствами Европы Братиславе не с руки. Но и портить отношения с Москвой не хочется.

«Реакция Италии была первоначально сдержанной. Три дня назад президент Серджо Маттарелла заявил: хотелось бы развивать хорошие отношения с Россией. Но сейчас Италия принимает решение выслать двух дипломатов. Решающий фактор — влияние США. Штаты могут шантажировать всех», — констатировал в комментарии газете ВЗГЛЯД итальянский публицист, бывший депутат Европарламента Джульетто Кьеза. Вопрос лишь в том, насколько стойкой окажется эта «строптивость» небольших европейских государств. Ведь такая «весомая» страна, как Италия, первоначально уклонялась от поддержки американо-британской кампании.