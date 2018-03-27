СМИ: свыше 300 боевиков перешли на сторону сирийской армии в Восточной Гуте

Молодые сирийцы рассказали телеканалу, что были вынуждены примкнуть к бандформированиям, чтобы кормить свои семьи.

"Главари вооруженных группировок лишали людей воды и продовольствия, если они отказывались отдавать им своих сыновей, — отметил один из бывших боевиков. — Мы не желаем уезжать с ними в Идлиб и хотим проливать кровь только за свою родину".

В результате договоренностей, достигнутых между российским Центром по примирению враждующих сторон и лидерами "Фейлак ар-Рахман", из Эрбина и соседних с ним предместий Замалька и Айн-Терма в Восточной Гуте продолжается вывод вооруженных формирований. Боевики покидают также район Джобар на окраине Дамаска , который использовался бандформированиями для обстрела мирных кварталов столицы. По информации телеканала Syria, во вторник на север Сирии направится 3268 человек, включая 770 боевиков.