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Вучич: косовары не готовы к компромиссу с Сербией
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Вучич: косовары не готовы к компромиссу с Сербией 

ТАСС 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Приштина не готова к компромиссу с Белградом ни при каких условиях. Об этом заявил в понедельник президент Сербии Александр Вучич по итогам заседания Совета безопасности страны.
Отвечая на вопрос журналистов, может ли Белград рассчитывать на готовность албанской стороны к компромиссу, Вучич сказал: "Да нет, конечно. Они все лгали, никогда не были готовы ни к какому компромиссу, они все время лишь ждали, когда мы окажемся в тяжелом положении и признаем независимость Косово". "Эта работа бессмысленна", — подчеркнул сербский лидер.
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