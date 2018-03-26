Вучич: косовары не готовы к компромиссу с Сербией

Приштина не готова к компромиссу с Белградом ни при каких условиях. Об этом заявил в понедельник президент Сербии Александр Вучич по итогам заседания Совета безопасности страны.

Отвечая на вопрос журналистов, может ли Белград рассчитывать на готовность албанской стороны к компромиссу, Вучич сказал: "Да нет, конечно. Они все лгали, никогда не были готовы ни к какому компромиссу, они все время лишь ждали, когда мы окажемся в тяжелом положении и признаем независимость Косово". "Эта работа бессмысленна", — подчеркнул сербский лидер.