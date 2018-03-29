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Савченко не хочет прекращать голодовку
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Мать Савченко сообщила, что пыталась уговорить ее прекратить голодовку 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Мать арестованной в Киеве депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко Мария сообщила, что пыталась уговорить дочь прекратить голодовку, однако та "не поддается" на уговоры.
В Киеве идут судебные слушания по обжалованию ареста Надежды Савченко. Поддержать ее пришли мать и небольшая группа сторонников.
По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. Она объявила голодовку, которая длится уже седьмой день. Защита Савченко подала апелляцию на ее арест.
"Просила ее, чтобы она прекратила голодовку, но она же не поддается… Чтобы жить и бороться, нужно кушать. Она похудела, конечно, на лице видно, похудела, ручки стали тонюсенькие", — сказала Мария Савченко телеканалу "112 Украина" после свидания с дочерью.
По ее словам, дочь не жалуется на условия содержания. Мария Савченко также рассказала, что напекла дочери пирожков и сделала голубцы, однако их не взяли, чтобы передать.
Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".
Рада Украины ранее дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. При этом мандат депутата за ней сохраняется.
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину.
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