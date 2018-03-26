Албания вышлет двух российских дипломатов

Албания вслед за странами ЕС в связи с "делом Скрипаля" объявила персонами нон грата двух российских дипломатов, сообщает Албанское телеграфное агентство.
Согласно пресс-релизу МИД страны, вербальная нота была доведена до сведения посла России в Албании Александра Карпушина.
Как отмечается, деятельность дипломатов "не соответствует их дипломатическому статусу".
26 марта 14 стран ЕС, США, Канада и Украина объявили о высылке российских дипломатов. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что масштабная высылка российских дипломатов из западных стран войдет в историю.