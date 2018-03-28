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Трамп продлил санкции против ФСБ и ГРУ
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Трамп продлил санкции Обамы против ФСБ и ГРУ 

Ведомости 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп продлил еще на один год действие исполнительных указов о продлении режима специальной чрезвычайной ситуации и введении санкций за кибератаки против Соединенных Штатов, которые действуют в том числе в отношении России. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Белого дома.
Речь идет о продлении действия мер, прописанных еще в исполнительном указе президента США Барака Обамы от 28 декабря 2016 года. Под санкции сопутствующих указов подпадают российская ФСБ, бывшее Главное разведывательное управление (ГРУ) и его руководство, а также связанные с ними зеленоградская Автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики» (АНО ПО КСИ), ООО «Специальный технологический центр» (СТЦ) из Петербурга и компания «ЦОР секьюрити» (бывшая Esage Lab).
После принятия этого указа США в конце 2016 года выслали 35 российских дипломатов, которых американские власти подозревали в связи с хакерскими атаками, и арестовали два принадлежащих России объекта недвижимости. Президент России Владимир Путин тогда отказался высылать в ответ российских дипломатов и отнимать у американской дипмиссии дачу в Серебряном Бору в Москве. Но через полгода Россия все же выслала 755 американских дипломатов и лишила их дачи — после того, как сенат США одобрил новые санкции. Это привело к кризису с выдачей виз россиянам.
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