Украина задержала российское судно

Украинские пограничники задержали в Азовском море российское рыболовецкое судно

Рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом было задержано украинскими пограничниками накануне.

"Вчера корабль морской охраны Госпогранслужбы в части украинских вод Азовского моря задержал рыболовецкое судно-нарушитель под флагом РФ", — отметили в пресс-службе, уточнив, что "на борту находился экипаж из десяти человек". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины

Пограничники проинформировали, что судное "Норд" было остановлено в 15 милях от Обиточной косы.

"В ходе проверки установлено, что судно зарегистрировано на временно оккупированной территории АР Крым (Украина считает территорию полуострова оккупированной Россией — прим. ТАСС ). Кроме этого, члены суднокоманды нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан РФ, выданные в городе Керчь ", — пояснили в пресс-службе часть претензий украинской стороны к экипажу.

Как сообщил корреспонденту ТАСС помощник главы Госпогранслужбы Украины пресс-секретарь Олег Слободян, судно сейчас находится в Бердянске . "На данный момент изучаются обстоятельства, связанные с нарушением украинского законодательства в контексте временной оккупации Крыма, — пояснил Слободян. — После проведения проверочных мероприятий будет приниматься соответствующее решение". По информации ведомства, в ходе осмотра судна "обнаружен трал для лова рыбы и 5 тонн морепродуктов", а на задержанных членов команды составлены документы по статье о нарушении порядка въезда.