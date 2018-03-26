Польша поставила условие Украине

Польско-украинская межправительственная группа по историко-правовому диалогу, аналогичная той, что создана Польшей Израилем , «не заинтересовала» Киев. Об этом порталу Wpolityce заявил замминистра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий

По его словам, предложение создать политический механизм для урегулирования поиска останков, эксгумации, празднования и возвращения культурных благ «не вызвал интереса» Украины

Цихоцкий отметил, что обе страны имеют к этим вопросам «ожидания и претензии», однако Польша не позволит отобрать у нее право на погребение поляков, а также не согласится на комиссию, которая будет касаться только закона об Институте национальной памяти.

Кроме того, замглавы польского МИДа подчеркнул, что его страна не пытается выбирать Украине героев или влиять на содержание учебников по ее истории.

Местные СМИ уточняли, что подобным образом националисты отреагировали на принятие в Польше закона, который подразумевает наказание за отрицание преступлений украинских националистов во времена Второй мировой войны.