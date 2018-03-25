РФ и Северная Корея хотят навести мосты

Washington Post: Россия и Северная Корея хотят навести мосты — в буквальном смысле

Россия и Корея планируют построить мост, который соединит две страны экономически и избавит от необходимости отправлять товары круговым путём через Китай , пишет The Washington Post . Как отмечает издание, хотя этот проект находится на самой ранней стадии разработки, а полностью раскрыться его потенциалу мешают санкции ООН против Пхеньяна , в будущем эта транспортная артерия ещё сможет принести пользу обеим сторонам.

Северная Корея граничит с тремя странами: Южной Кореей, Китаем и Россией. В последнем случае не слишком протяжённая граница проходит по реке Туманная, через которую перекинут лишь один мост с железнодорожным сообщением — «Мост дружбы», который был закончен в 1959 году. Однако на этой неделе из-за относительного затишья на Корейском полуострове представители российской стороны отправились в Северную Корею, чтобы обсудить один проект — новый мост, пишет The Washington Post.

Хотя этот проект находится на самой ранней стадии планирования, он показывает, что Москва и Пхеньян смотрят на перспективу в том, что касается торговли между двумя странами, даже несмотря на санкции и напряжённость.

Обе стороны уже долгое время высказывались за создание переправы, которая позволила бы транспортным средствам добираться до места назначения напрямую, а не в обход через Китай. Министр России по развитию Дальнего Востока Александр Галушка заявил, что стороны создадут рабочую группу, которая будет заниматься как раз этим вопросом.

Согласно заявлению министерства, Ро Ту Чоль предложил расширить существующий мост. Галушка же предложил создать полустационарный понтонный мост.

Проект моста, как считает сотрудник Foreign Policy Research Institute Биньямин Катзефф Силберстайн, имеет больше символическое, чем экономическое значение. По его словам, объём торговли между Северной Кореей и Россией незначительный, во многом из-за санкций ООН.

«Однако многие, похоже, считают, что в долгосрочной перспективе торговля вернётся на прежний уровень», — добавил он.

У Москвы и Пхеньяна долгая история торговли, отмечает The Washington Post. Во время холодной войны Советский Союз был важнейшим финансовым союзником Северной Кореи, который отвечал за половину торгового оборота этой страны в 70—80-е годы.

Пути России и Пхеньяна разошлись лишь после развала СССР, когда Борис Ельцин попытался установить более тесные отношения с Сеулом . Отношения, однако, начали улучшаться после прихода к власти Владимира Путина , который посетил Пхеньян в 2000 году. Но экономические связи между двумя странами окрепли не слишком сильно: на 2013 год доля России в северокорейском торговом обороте составляла лишь 1%.

Обе стороны выражали надежду на развитие экономических связей, однако им мешало одно обстоятельство — ядерная программа Северной Кореи, которая сделала из этого государства страну-парию.

По словам профессора Дальневосточного федерального университета Артёма Лукина, нет никакого секрета в том, что за последние два года торговый оборот между Россией и Северной Кореей серьёзно пострадал.

По его словам, железнодорожный мост раньше использовался для транспортировки сибирского угля в порт северокорейского города Расон , где у России есть собственный терминал.

«Из этого терминала уголь экспортируется в страны Азии, в основном в Китай, — объяснил Лукин. — По крайней мере, так было до введения жёстких санкций против Северной Кореи».

На данный момент, считает профессор, трудно представить, что какой-нибудь российский инвестор вложит свои средства в мост.

«Северокорейцы ожидают, что финансированием займётся Россия. Однако ни один частный или государственный инвестор не вложится в проект до тех пор, пока политические риски вокруг Северной Кореи серьёзно не снизятся», — подчеркнул он.

Однако в случае если эти риски всё-таки отойдут на второй план, то, инвестируя в Северную Корею, Россия может извлечь для себя изрядную пользу. В случае если санкции снимут, терминал в Расоне может обеспечить Россию важным региональным плацдармом. Кроме того, есть надежда на то, что в таком случае удастся провести железную дорогу в Южную Корею, что откроет маршрут для грузов из Европы через Россию, а также, возможно, путь к созданию транскорейского газопровода.

Поэтому, по всей видимости, Россия не хочет закрывать для себя экономические перспективы в Северной Корее. В прошлом году российская фирма провела в Северную Корею интернет-соединение. И вот теперь Москва планирует строительство нового моста.