В Германии задержали Пучдемона

Полиция Германии задержала экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщили СМИ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную прессу.

В пятницу Верховный суд Испании выдал европейский ордер на задержание бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона. Он скрывается от испанского правосудия, при этом сообщалось, что он находится в Бельгии

Также выдан ордер на арест еще некоторых политиков.