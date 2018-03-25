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В Германии задержали Пучдемона
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В Германии задержали Пучдемона 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Полиция Германии задержала экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщили СМИ.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную прессу.
В пятницу Верховный суд Испании выдал европейский ордер на задержание бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона. Он скрывается от испанского правосудия, при этом сообщалось, что он находится в Бельгии.
Также выдан ордер на арест еще некоторых политиков.
1 марта Пучдемон объявил из Брюсселя, что отказывается от руководства правительством региона в пользу находящегося в тюрьме Жорди Санчеса.
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