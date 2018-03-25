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В США предрекли строительство моста из РФ в КНДР
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В США предрекли строительство моста из России в Северную Корею 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: пресс-служба Посольства РФ в КНДР
Россия планирует построить мост, который напрямую соединит территорию Дальнего Востока и КНДР. Об этом со сылкой на свои источники пишет американская газета Washington Post.
Граница между государствами проходит по реке Туманная. Через нее в 1959 году было открыто движение по железнодорожному мосту Дружбы. Но автомобильного сообщения между Россией и КНДР нет, тогда как между Северной Кореей и Китаем открыто 23 контрольно-пропускных пункта для автотранспорта.
В настоящее время обмен товарами между Россией и КНДР осуществляется через территорию Китая. Чтобы сократить путь, и решено построить мост. Сейчас проект находится в стадии обсуждения.
В то же время, как сообщает сайт Министерства России по развитию Дальнего Востока, глава ведомства Александр Галушка во время визита в Пхеньян предложил создать в одном из регионов «Торговый дом», в котором будет представлена северокорейская продукция.
«Также необходимо проводить выставки товаров, произведенных в КНДР, на территории Дальневосточного федерального округа», — заявил Галушка.
Сообщается, что представители России и КНДР «обсудили различные вопросы двустороннего сотрудничества, среди которых вопросы двухстороннего сотрудничества в области транспорта, энергетики, промышленности, сельского хозяйства и рыболовства, образования, науки и техники, экологии, спорта и культуры».
В то же время, как отмечает Washington Post, полноценной торговле между двумя государствами мешают введенные против Северной Кореи санкции ООН.
Новые ограничения по торговле с КНДР были одобрены Советом Безопасности ООН 22 декабря 2017 года. Проект соответствующей резолюции был поддержан единогласно всеми членами Сб ООН.
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