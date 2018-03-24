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Умер британский писатель Филип Керр
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Умер британский писатель Филип Керр 

РИА Новости 1 час назад
Фото: St. Louis County Library
Британский писатель Филип Керр скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщила в Twitter его жена Джейн Тинн.
Керр начал издаваться в 1989 году. Он получил известность как автор серии романов о вымышленном немецком детективе Бернхарде Гюнтере. Действие этих книг происходит во время и после Второй мировой войны.
Кроме того, Керр также известен своей серией детских книг под названием "Дети лампы".
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