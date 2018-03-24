Умер британский писатель Филип Керр

RIP beloved Philip Kerr. Creator of the wonderful #BernieGunther. Genius writer and adored father and husband. 1956-2018. — Jane Thynne (@janethynne) 23 марта 2018 г. Британский писатель Филип Керр скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщила в Twitter его жена Джейн Тинн.

Керр начал издаваться в 1989 году. Он получил известность как автор серии романов о вымышленном немецком детективе Бернхарде Гюнтере. Действие этих книг происходит во время и после Второй мировой войны.

Кроме того, Керр также известен своей серией детских книг под названием "Дети лампы".