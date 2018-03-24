«ЦРУ готовило переворот в России»

По его версии, сына на самом деле отравил тот, кто способствовал его переезду в Великобританию, человек из окружения Бориса Березовского Александр Гольдфарб , возглавлявший фонд Гражданских свобод. По его словам, Гольдфарб работал на ЦРУ, а история с Литвиненко-младшим была тщательно продуманной провокацией.

«Уверен, что это агенты ЦРУ — чтобы скомпрометировать власть в России. Чтобы Запад ввел санкции и это привело бы к перевороту в стране», — считает Вальтер Литвиненко.

По его словам, речь идет о неоднократных попытках отравления.

«Плохо сыну стало еще в октябре, ему домой даже скорую помощь вызывали Врачи приехали и определили пищевую токсико-инфекцию, промывали желудок. Но лучше не становилось, а только хуже», — рассказал он.

Однако спустя неделю произошло улучшение. Однако затем симптомы отравления радиоактивным веществом стали нарастать лавинообразно.

«Когда я приехал, Саша был уже в госпитале в очень тяжелом состоянии, волосы стали выпадать», — отметил Вальтер Литвиненко.

По его словам, пока Литвиненко был в госпитале, Гольдфарб «несколько раз мотался в США ».