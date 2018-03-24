«ЦРУ готовило переворот в России» 

Отец отравленного в Англии полонием сбежавшего из России подполковника ФСБ Александра Литвиненко заявил, что его убило ЦРУ. Об этом Вальтер Литвиненко рассказал в интервью «КП».
По его версии, сына на самом деле отравил тот, кто способствовал его переезду в Великобританию, человек из окружения Бориса Березовского — Александр Гольдфарб, возглавлявший фонд Гражданских свобод. По его словам, Гольдфарб работал на ЦРУ, а история с Литвиненко-младшим была тщательно продуманной провокацией.
«Уверен, что это агенты ЦРУ — чтобы скомпрометировать власть в России. Чтобы Запад ввел санкции и это привело бы к перевороту в стране», — считает Вальтер Литвиненко.
По его словам, речь идет о неоднократных попытках отравления.
«Плохо сыну стало еще в октябре, ему домой даже скорую помощь вызывали Врачи приехали и определили пищевую токсико-инфекцию, промывали желудок. Но лучше не становилось, а только хуже», — рассказал он.
Однако спустя неделю произошло улучшение. Однако затем симптомы отравления радиоактивным веществом стали нарастать лавинообразно.
«Когда я приехал, Саша был уже в госпитале в очень тяжелом состоянии, волосы стали выпадать», — отметил Вальтер Литвиненко.
По его словам, пока Литвиненко был в госпитале, Гольдфарб «несколько раз мотался в США».
«Наверное же, не просто так, основное дело у них было — отравить Сашу. И он приходил в госпиталь. Там все приходили, и Березовский тоже. Никакой химзащиты, ничего не было. А что такое отравление полонием? Это значит человек моментально сжигает себе все слизистую во рту и в пищеводе. И вот это я наблюдал уже перед самой смертью, когда видимо полоний и подсыпали», — рассказал он, отметив, что те события напоминают то, что сейчас происходит в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.