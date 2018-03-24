Кличко может пойти в президенты Украины

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что задумывается об участии в выборах президента Украины, которые состоятся в 2019 году.
«Вы говорите о президентских выборах в следующем году … Я думаю. Но я бы хотел довести до конца всё, что обещал», — цитирует политика «Укринформ».
По его словам, он не хочет разочаровывать киевлян и ставить свои политические амбиции выше интересов жителей города.
«У меня в жизни есть принцип: я должен держать слово и выполнять его до конца», — пояснил Кличко.
Ранее депутат Верховной рады Надежда Савченко подтвердила планы по выдвижению своей кандидатуры на пост президента Украины в 2019 году.