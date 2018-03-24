Ещё
Дело Савченко взял на личный контроль омбудсмен Украины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дело Савченко взял на личный контроль омбудсмен Украины 

Российская Газета 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Дело Надежды Савченко, арестованной по обвинению в подготовке государственного переворота, теперь находится на личном контроле омбудсмена Украины. Об этом сообщает ТАСС.
"Важно, чтобы соблюдались конституционные права бывшего депутата Верховной Рады", — заявила Людмила Денисова.
Она добавила, что задержание Савченко произошло с нарушением требований действующего законодательства.
Ранее по требованию генерального прокурора Украины Юрия Луценко народную избранницу лишили депутатской неприкосновенности. А 23 марта судья Шевченковского районного суда Киева постановил арестовать Савченко до 20 мая 2018 года без права внесения залога. Ее обвиняют в подготовке теракта в Верховной Раде и военного переворота.
В следственном изоляторе арестованная объявила голодовку и пожаловалась, что все ее действия в камере записываются на видео. "В СИЗО у меня нет никакой зоны, где бы не нарушалось человеческое достоинство.
Камеры стоят так, что я не могу раздеться, не могу сходить в туалет. С сегодняшнего дня я выхожу на голодовку ", — цитируют слова Савченко украинские СМИ.
Российская Газета: последние новости
КНР обвинила США в нарушении суверенитета из-за захода эсминца МИД РФ: Заявления Великобритании – грубая провокация На Крымском мосту начали укладку последних участков асфальта
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
20 стран ЕС готовы выслать российских дипломатов904
Королевы красоты поругались из-за секс-услуг чиновникам35
Здоровье Пугачевой резко ухудшилось52
Набиуллина взялась за пенсии290
Сербы припомнили НАТО бомбардировки42
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение