Дело Савченко взял на личный контроль омбудсмен Украины 

Дело Надежды Савченко, арестованной по обвинению в подготовке государственного переворота, теперь находится на личном контроле омбудсмена Украины. Об этом сообщает ТАСС.
"Важно, чтобы соблюдались конституционные права бывшего депутата Верховной Рады", — заявила Людмила Денисова.
Она добавила, что задержание Савченко произошло с нарушением требований действующего законодательства.
Ранее по требованию генерального прокурора Украины Юрия Луценко народную избранницу лишили депутатской неприкосновенности. А 23 марта судья Шевченковского районного суда Киева постановил арестовать Савченко до 20 мая 2018 года без права внесения залога. Ее обвиняют в подготовке теракта в Верховной Раде и военного переворота.
В следственном изоляторе арестованная объявила голодовку и пожаловалась, что все ее действия в камере записываются на видео. "В СИЗО у меня нет никакой зоны, где бы не нарушалось человеческое достоинство.
Камеры стоят так, что я не могу раздеться, не могу сходить в туалет. С сегодняшнего дня я выхожу на голодовку ", — цитируют слова Савченко украинские СМИ.