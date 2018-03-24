Дело Савченко взял на личный контроль омбудсмен Украины

"Важно, чтобы соблюдались конституционные права бывшего депутата Верховной Рады", — заявила Людмила Денисова. Дело Надежды Савченко , арестованной по обвинению в подготовке государственного переворота, теперь находится на личном контроле омбудсмена Украины . Об этом сообщает ТАСС.

Она добавила, что задержание Савченко произошло с нарушением требований действующего законодательства.

Ранее по требованию генерального прокурора Украины Юрия Луценко народную избранницу лишили депутатской неприкосновенности. А 23 марта судья Шевченковского районного суда Киева постановил арестовать Савченко до 20 мая 2018 года без права внесения залога. Ее обвиняют в подготовке теракта в Верховной Раде и военного переворота.