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Королевы красоты поругались из-за секс-услуг чиновникам
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Королевы красоты поругались из-за секс-услуг чиновникам и бизнесменам 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Организаторы конкурса красоты «Мисс Венесуэла» начали расследование обвинений в неподобающем поведении, выдвинутых в адрес его участниц. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
Подозрения возникли после публичной ссоры между бывшими участницами «Мисс Венесуэла». Во время нее королевы красоты обменивались в социальных сетях обвинениями в секс-услугах, которые они якобы оказывают коррумпированным чиновникам и бизнесменам в попытках обогатиться.
Скандал вынудил устроителей конкурса временно закрыть тренировочный центр в Каракасе и приостановить кастинг на «Мисс Венесуэла» и менее известный конкурс для мужчин «Мистер Венесуэла». Повлияет ли это на график проведения «Мисс Венесуэлы», не сообщается. Как правило, конкурс проходит в конце года.
В январе сообщалось, что в сальвадорском городе Куизнауат у участницы конкурса красоты загорелся головной убор. Инцидент произошел, когда женщина, избранная «королевой урожая», вышла на сцену с огромным сооружением из перьев на голове и случайно задела им факел.
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