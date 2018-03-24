Королевы красоты поругались из-за секс-услуг чиновникам и бизнесменам

Организаторы конкурса красоты «Мисс Венесуэла » начали расследование обвинений в неподобающем поведении, выдвинутых в адрес его участниц. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Подозрения возникли после публичной ссоры между бывшими участницами «Мисс Венесуэла». Во время нее королевы красоты обменивались в социальных сетях обвинениями в секс-услугах, которые они якобы оказывают коррумпированным чиновникам и бизнесменам в попытках обогатиться.

Скандал вынудил устроителей конкурса временно закрыть тренировочный центр в Каракасе и приостановить кастинг на «Мисс Венесуэла» и менее известный конкурс для мужчин «Мистер Венесуэла». Повлияет ли это на график проведения «Мисс Венесуэлы», не сообщается. Как правило, конкурс проходит в конце года.

В январе сообщалось, что в сальвадорском городе Куизнауат у участницы конкурса красоты загорелся головной убор. Инцидент произошел, когда женщина, избранная «королевой урожая», вышла на сцену с огромным сооружением из перьев на голове и случайно задела им факел.