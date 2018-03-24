В США прошла акция протеста из-за оружия

Разберитесь с оружием или убирайтесь: в Вашингтоне прошла акция протеста

Необычное зрелище для субботнего утра на входе в метро в одном из пригородов Вашингтона — длинные очереди к билетным автоматам. Толпятся в основном школьники. В руках многие держат плакаты с лозунгами. Все они едут в центр американской столицы, где через час начнется многотысячная акция протеста.

Все в центр

В вагоне эти школьники не первые. Там уже родители с детьми, большие компании школьников, просто взрослые американцы. На куртке женщины в розовой вязаной шапке с девочкой лет десяти и мальчиком лет шести — значок с надписью "Матери требуют действий". Девушка, на вид старшеклассница, держит в руках плакат "Мне не нужно оружие. Мне нужен контроль над оружием".

По мере того как поезд приближается к центру, он почти полностью забивается людьми. Многие — в майках с названием акции: "Марш за наши жизни".

Название "марш" условное. Шествия как такового не планировалось. Но уже на этапе подготовки было ясно, что в центр Вашингтона к стенам конгресса, неподалеку от которого установили сцену, выйдут не менее полумиллиона человек со всей страны.

Общество сплотилось и поддержало призыв организаторов после того, как в середине февраля бывший ученик Николас Круз пришел в школу в городе Портленд штата Флорида и расстрелял учащихся и учителей. Погибли 17 человек, столько же были ранены.

Он использовал полуавтоматическую винтовку AR-15. Изначально это оружие было предназначено для военных как штурмовая винтовка, но потом появилась его "гражданская" версия. Отличие от военной было только в том, что она не стреляет очередями. Автоматически происходит только перезарядка, и для каждого выстрела надо нажимать на курок. Однако Крузу этого было достаточно.

Закон не запретил ему по достижении 18 лет купить эту винтовку — даже несмотря на то что Круз был известен своей неуравновешенностью и даже проходил обследование. Оно пришло к выводу, что юноша страдал от депрессии, аутизма, синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). От последнего он принимал лекарства.

Эти пробелы и стали основанием для трех главных требований участников марша к властям: запретить продажи штурмового оружия, повысить возрастной порог для покупки оружия с 18 до 21 года, а также ужесточить проверки покупающих оружие.

Кому протест, а кому — бизнес

У эскалаторов на выходе в город — столпотворение. Эскалаторов два, они короткие, но они остановлены. Люди поднимаются по ним пешком. По одному из эскалаторов начинает подниматься полная пожилая женщина. Подъем дается ей с трудом, она останавливается, и движение замирает в ожидании.

Жизнерадостные афроамериканские старшеклассники в одинаковых ярко-зеленых толстовках с названием акции нетерпеливо следят за женщиной. В ожидании они то начинают петь, то пританцовывать. Когда женщина наконец поднимается и отходит в сторону, они поздравляют друг друга: "Она сделала это!". И поток устремляется наверх.

У турникетов на выходе уже проще. Сотрудники метро заранее в громкоговорители напоминают, чтобы все заранее подготовили билеты, которые надо приложить к считывателю. Полиция следит за порядком.

На поверхности уже собралась толпа. Полицейские стараются удержать всех на тротуаре: движение машин здесь продолжается. Тут же у выхода из метро стоят раскладные столики с майками и значками акции. Улыбчивые афроамериканцы предлагают купить майку за 20 долларов, значок — за пять. Один из них время от времени подносит ко рту мегафон и выкрикивает лозунги в духе "Нам нужен тот, кто ведет за собой, а не пишет твиты" (Need a leader, not a twitter), ловко успевая обслуживать покупателей на крохотном пятачке.

Через дорогу стоимость футболок падает до десяти долларов.

— Бизнес делаете?

— Да, — широко улыбается один из торговцев.

Люди начинают разворачивать плакаты, направляясь в сторону места проведения акции: "Защищайте детей, а не оружие", "Один ребенок дороже всего оружия", "Если вы предпочтете оружие детям, мы вас выголосуем прочь" и многие другие. Больших плакатов нет — организаторы попросили ограничить их размер.

На следующем перекрестке стоят военные грузовики и виден характерный перед армейского "Хаммера". Все — пустынной светло-бежевой окраски. Они перекрывают улицу, чтобы дальше могли пройти только пешеходы.

Скучающий у грузовика молодой солдат на вопрос, присоединился бы он к акции, если бы не служба, лишь неопределенно пожимает плечами.

За грузовиками цена футболок падает до пяти долларов.

Надежды, надежды

"Я думаю, эта акция окажет давление на власти в вопросе ограничений на оружие. Я думаю, тут будет около 300 тысяч человек. И думаю, политики это заметят. Они замечают большие толпы", — говорит один из пришедших, представившийся как Ларри. Хотя акция по содержанию — протестная, на улице ощущение праздника. Много детей, улыбок, шуток. Тут и там люди приостанавливаются, чтобы сделать селфи или сфотографировать друг друга с лозунгами.

"Потому что в 2018 году будут выборы (промежуточные выборы в конгресс), и они знают, как все эти люди голосуют", — поясняет он. Демократы обычно за ужесточения контроля над оборотом оружия, правящие сейчас республиканцы — против. Он уверен, что власти обязательно выполнят требования участников акции.

"Я не настолько наивна, но я все же надеюсь. Надеюсь, что они поднимут возраст, с которого можно покупать штурмовое оружие, до 21 года и запретят продажи всего армейского оружия. В идеале — вообще запретить бы оружие. Но ощутимые ограничения — уже было бы неплохо", — говорит Филиппа Мур, которая пришла на акцию со своей семилетней дочерью.

"Вы же знаете нашего президента не хуже меня, — говорит она — Он сегодня во Флориде, но, думаю, он заметит это (мероприятие)". Однако она не так категорична как предыдущий собеседник.

"Я надеюсь, это что-то изменит, потому что это первый раз, когда люди так мобилизовались и вышли на улицу продемонстрировать (свое отношение)" — говорит студентка колледжа из Северной Каролины Кэти Райан.

По ее словам, там сегодня проходит аналогичная акция. И Райан согласна, что грядущие выборы подстегнут законодателей.

Мы устали

Народу становится все больше. Через пару десятков метров толпа уже настолько плотная, что пройти вперед невозможно. Кто-то оккупирует подножие статуи, кто-то — основания фонарей, кто-то — крыши туалетных кабинок.

Происходящее на далекой и не видимой с этого места сцене можно смотреть на большом экране. Этого пришедшим достаточно.

"Каждый раз, когда происходит стрельба в школе и кто-то погибает, нам в ответ предлагают только молитвы, но не конкретные действия", — несется из динамиков. Выступления организаторов акции — учащихся из школы Портленда — перемежаются с песнями, рассказами других школьников, переживших стрельбу или потерявших кого-то. Основной смысл всех призывов — "Мы устали".

На каждое утверждение или призыв толпа живо реагирует одобрительными криками и аплодисментами. Со сцены призывают прийти и проголосовать на выборах, критикуют бездействие законодателей и президента.

Согласно статистике, с 1990 года в начальных и средних школах произошли 22 крупных инцидента со стрельбой, в которых от рук злоумышленников погибли два и более человек. Пять из этих инцидентов произошли за последние пять лет, в них погибли 27 человек (из них 17 — во Флориде). Менее крупных происшествий гораздо больше.

Время от времени выходят звездные гости, которые поддержали акцию.

Певица Майли Сайрус вышла с плакатом "Никогда больше" и спела песню The Climb о том, что нужно продолжать борьбу. Певица Ариана Гранде, на концерте которой в Манчестере смертник убил взрывом 22 человека, обошлась без лозунгов, но школьники, стоявшие на сцене, некоторое время не давали актрисе уйти — пока не сделали с ней селфи.

"Давайте споем для него Happy Birthday", — обратилась она к сотням тысяч собравшихся. И они запели. Многие плакали. Ближе к концу акции одна из учениц школы Портленда в своем выступлении напомнила, что сегодня день рождения ее одноклассника Николас Дворет. Он был убит Николасом Крузом и не дожил до своего 18-летия.

У Белого дома

Сложно сказать, насколько промежуточные выборы станут для законодателей поводом ввести ограничения, которых требуют протестующие. Тема поднимается каждый раз, когда происходит очередной инцидент с жертвами, и каждый раз заканчивается либо обещаниями, либо ничем.

После трагедии во Флориде только власти этого штата сделали практический шаг, подняв возрастной порог покупки оружия до 21 года. Тот же закон штата требует, чтобы покупку выдавали только через три дня после оплаты. Предполагается, что это помешает тем, кто приобретает оружие в порыве гнева или в приступе болезни. Закон также разрешает учителям и другим работникам школ в штате носить оружие.

На уровне страны ничего сделано не было.

Правда, ровно накануне акции, уже вечером, минюст США объявил, что издал рекомендацию о запрете продаж так называемого "скользящего приклада", который позволяет вести скоростную стрельбу из полуавтоматического оружия, как из автоматического. Об этом сообщил и президент Дональд Трамп в своем Twitter.

Правда, это больше связано с другим трагическим инцидентом — именно такие приспособления использовал стрелок в Лас-Вегасе в октябре 2017 года. Тогда из окна гостиницы он открыл огонь по толпе на концерте, убив 58 человек и ранив более 500.

Сам Трамп ранее заявлял о необходимости увеличить возрастное ограничение на покупку автоматического оружия до 21 года и высказался за усиление проверок покупателей оружия. Кроме того, он призывал "укреплять школы", вооружая сотрудников, в том числе прошедших специальную подготовку учителей.

При этом Трамп заявляет, что намерен защищать обеспеченное второй поправкой конституции право американцев на ношение оружия, и не скрывает своих тесных отношений с главным оружейным лобби США — Национальной стрелковой ассоциацией.

В то время как у стен конгресса стояли сотни тысяч человек, у Белого дома было тихо. Разве что выставлены дополнительные наряды полиции. Редкие участники "Марша за наши жизни" доходили сюда с лозунгами. Но не задерживались.

Собственно, смысла в этом не было. Трамп в это время находится в том самом штате Флориде, стрельба в котором вызвала протест. Там он, возможно, играет в гольф в своем поместье Мар-а-Лаго. Мероприятий для прессы у него не предусмотрено.

Хотя днем в разгар акции президент опубликовал твит, осудив теракт во Франции, где накануне 26-летний выходец из Марокко убил трех и ранил 16 человек. Как обычно, Трамп упомянул, что "его мысли и молитвы — с жертвами" этой атаки.

В марше, между тем, по словам одного из полицейских на месте, приняли участие около 700 тысяч человек. Это не считая людей, которые в этот же день вышли на улицы около 800 американских городов на аналогичные акции.