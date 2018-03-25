В Туркмении началось голосование на парламентских выборах

Голосование на выборах меджлиса (парламента) началось в 7.00 (5.00 мск) в Туркмении, оно продлится до 19.00 (17.00 мск).

На 125 мест в парламенте Туркмении претендуют 284 кандидата, выдвинутых партиями и группами граждан. В Туркмении действуют три партии — Демократическая партия , Аграрная партия и Партия промышленников и предпринимателей.

В стране зарегистрированы более 3,2 миллиона избирателей. Голосование пройдет на 2,6 тысячи избирательных участков, 39 из которых открыты при дипломатических представительствах и консульствах Туркмении за рубежом.

Выборы проходят по одномандатным округам. Депутаты избираются на пять лет. Избранным считается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Итоги парламентских выборов будут подведены Центральной избирательной комиссией не позднее, чем на седьмой день после выборов.

В Туркмении нет порога явки, поэтому при любой активности избирателей выборы будут признаны состоявшимися.