В Каталонии проходят акции протеста из-за решения об аресте ряда политиков

Акции протеста начались вечером в пятницу в Каталонии после того, как судья Верховного суда страны принял решение об аресте пяти политиков и выдаче международных ордеров на арест бывшего главы женералитета Карлеса Пучдемона и его соратников, находящихся за пределами страны.

Сотни человек перекрыли одну из важнейших дорог в Барселоне — проспект Диагональ. Они выкрикивают лозунг "Свободу политическим заключенным".

Акция протеста началась на одной из центральных площадей города площади Каталония. У представительства правительства Испании в Каталонии произошли стычки между протестующими и полицией, которая преградила подход к зданию.

Акции протеста проходят и в других городах автономного сообщества, в том числе в Жироне и Манресе.

В пятницу судья Верховного суда Испании Пабло Льярена предъявил обвинения 25 каталонским политикам в связи с незаконным референдумом о независимости, 13 из них — в организации восстания.