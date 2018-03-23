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В Каталонии проходят акции протеста
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В Каталонии проходят акции протеста из-за решения об аресте ряда политиков 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: Reuters
Акции протеста начались вечером в пятницу в Каталонии после того, как судья Верховного суда страны принял решение об аресте пяти политиков и выдаче международных ордеров на арест бывшего главы женералитета Карлеса Пучдемона и его соратников, находящихся за пределами страны.
Сотни человек перекрыли одну из важнейших дорог в Барселоне — проспект Диагональ. Они выкрикивают лозунг "Свободу политическим заключенным".
Акция протеста началась на одной из центральных площадей города площади Каталония. У представительства правительства Испании в Каталонии произошли стычки между протестующими и полицией, которая преградила подход к зданию.
Акции протеста проходят и в других городах автономного сообщества, в том числе в Жироне и Манресе.
В пятницу судья Верховного суда Испании Пабло Льярена предъявил обвинения 25 каталонским политикам в связи с незаконным референдумом о независимости, 13 из них — в организации восстания.
Пятеро политиков, в том числе кандидат на пост главы женералитета Жорди Туруль, арестованы. Кроме того, судья выдал международные ордера на арест шести политиков, находящихся за пределами Испании, в том числе Карлеса Пучдемона.
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