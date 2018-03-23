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Юнкер заявил о росте противоречий в отношениях с Турцией
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Юнкер заявил о росте противоречий в отношениях Евросоюза и Турции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Противоречия в отношениях между Евросоюзом и Турцией нарастают, заявил в пятницу председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
"Я жду эту встречу со смешанными чувствами, поскольку масса конфликтных проблем между Евросоюзом и Турцией продолжает нарастать", — сказал он в преддверии саммита ЕС-Турция в Варне.
При этом Юнкер подчеркнул, что ЕС заинтересован в нормализации отношений с Турцией и ждет "откровенного разговора" с президентом этой страны.
Отношения ЕС и Турции ухудшились после попытки вооруженного переворота в стране в 2016 году: Евросоюз раскритиковал реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз. Особенно обострились отношения с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.
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