Юнкер заявил о росте противоречий в отношениях с Турцией

Юнкер заявил о росте противоречий в отношениях Евросоюза и Турции

Жан-Клод Юнкер. "Я жду эту встречу со смешанными чувствами, поскольку масса конфликтных проблем между Евросоюзом и Турцией продолжает нарастать", — сказал он в преддверии саммита ЕС-Турция в Варне. Противоречия в отношениях между Евросоюзом Турцией нарастают, заявил в пятницу председатель Еврокомиссии

При этом Юнкер подчеркнул, что ЕС заинтересован в нормализации отношений с Турцией и ждет "откровенного разговора" с президентом этой страны.