Юнкер заявил о росте противоречий в отношениях с Турцией

Противоречия в отношениях между Евросоюзом и Турцией нарастают, заявил в пятницу председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
"Я жду эту встречу со смешанными чувствами, поскольку масса конфликтных проблем между Евросоюзом и Турцией продолжает нарастать", — сказал он в преддверии саммита ЕС-Турция в Варне.
При этом Юнкер подчеркнул, что ЕС заинтересован в нормализации отношений с Турцией и ждет "откровенного разговора" с президентом этой страны.
Отношения ЕС и Турции ухудшились после попытки вооруженного переворота в стране в 2016 году: Евросоюз раскритиковал реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз. Особенно обострились отношения с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.