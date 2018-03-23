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Порошенко оценил потери из-за конфликта в Донбассе
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Украина из-за конфликта в Донбассе потеряла 15% ВВП, заявил Порошенко 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: © AFP 2018 / Efrem Lukatsky
Около 100 шахт и активы банков почти на 5 миллиардов долларов остались на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, страна потеряла 15% ВВП, но избежала дефолта и вышла на рост экономики, заявил президент Петр Порошенко в пятницу в ходе поездки в Волынскую область.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
"На оккупированной территории осталось около 100 шахт, активы банков почти на 5 миллиардов долларов. Из-за оккупации части Донбасса мы недосчитались 15% ВВП, 25% промышленности", — приводит слова Порошенко его пресс-служба.
Он также заявил, что из-за вхождения Крыма в состав РФ Украина потеряла 3,6% ВВП, 80% нефтегазовых залежей в Черном море, 10% портовой инфраструктуры. "Мы избежали дефолта… и возобновили экономический рост. Это заслуга сильного, патриотического и ответственного украинского народа", — сказал президент.
Порошенко сообщил, что по итогам прошлого года увеличение ВВП составило 2,5%, а ключевая задача — выйти на темпы роста как минимум 5-6% в год.
"Правительство работает над ускорением экономического роста. Я как президент буду делать все, чтобы помочь правительству в этом", — заверил он.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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