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Савченко могла устроить самоподрыв
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Свидетель рассказал о готовности Савченко устроить самоподрыв 

Деловая газета «Взгляд» 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Народный депутат Украины Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке терактов и государственного переворота, была готова подорвать себя гранатами, заявил прокурор.
«Согласно показаниям свидетеля Березня, 9 марта в Киеве Савченко по собственной инициативе встретилась с указанным свидетелем, которому сообщила о наличии у нее при себе в сумке боевых припасов, восьми гранат Ф-1, которые она готова использовать по назначению, в частности подрывом себя, но живой не сдаться», — сказал прокурор во время заседания в Шевченковском суде Киева, передает «112 Украина».
В пятницу суд определяет меру пресечения для депутата. Во время своего выступления в суде Савченко объявила голодовку. Также она подчеркнула, что не собирается бежать из Украины.
Надежда Савченко арестована за попытку реализации фантастического сценария: генпрокуратура Украины заподозрила ее в подготовке теракта в Верховной раде.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Савченко на Украине из «героини» превратилась в «террористку».
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