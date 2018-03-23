Савченко могла устроить самоподрыв

Свидетель рассказал о готовности Савченко устроить самоподрыв

«Согласно показаниям свидетеля Березня, 9 марта в Киеве Савченко по собственной инициативе встретилась с указанным свидетелем, которому сообщила о наличии у нее при себе в сумке боевых припасов, восьми гранат Ф-1, которые она готова использовать по назначению, в частности подрывом себя, но живой не сдаться», — сказал прокурор во время заседания в Шевченковском суде Киева, передает «112 Украина». Народный депутат Украины Надежда Савченко , подозреваемая в подготовке терактов и государственного переворота, была готова подорвать себя гранатами, заявил прокурор.

В пятницу суд определяет меру пресечения для депутата. Во время своего выступления в суде Савченко объявила голодовку. Также она подчеркнула, что не собирается бежать из Украины.

Надежда Савченко арестована за попытку реализации фантастического сценария: генпрокуратура Украины заподозрила ее в подготовке теракта в Верховной раде