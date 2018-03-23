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Турция продолжит военную операцию в Сирии
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Турция намерена продолжить военную операцию в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Sputnik Türkiye / Hikmet Durgun
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что военная операция турецких вооруженных сил в соседней Сирии не ограничится городом Африн и продолжится в Манбидже и Идлибе, сообщает газета Hurriyet.
"Мы не будем отступать в Сирии, в Африне она (операция) не закончится. Дальше у нас — Манбидж и Идлиб", — сказал президент, выступая в Стамбуле.
По его словам, с начала операции "Оливковая ветвь" в Африне вооруженные силы в общей сложности нейтрализовали 3,7 тысячи "террористов".
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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