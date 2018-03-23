Турция продолжит военную операцию в Сирии

Турция намерена продолжить военную операцию в Сирии

"Мы не будем отступать в Сирии, в Африне она (операция) не закончится. Дальше у нас — Манбидж и Идлиб", — сказал президент, выступая в Стамбуле. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что военная операция турецких вооруженных сил в соседней Сирии не ограничится городом Африн и продолжится в Манбидже и Идлибе, сообщает газета Hurriyet

По его словам, с начала операции "Оливковая ветвь" в Африне вооруженные силы в общей сложности нейтрализовали 3,7 тысячи "террористов".