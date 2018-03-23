Разведка ДНР обнаружила артиллерию силовиков

Разведка ДНР обнаружила в Донбассе артиллерию силовиков

"Нашей разведкой зафиксированы артиллерия калибром 152 миллиметра: самоходная гаубица "Акация" — восемь единиц, буксируемая гаубица "Мста-Б" — три единицы, буксируемая гаубица "Гиацинт-Б" — семь единиц. Калибром 122 миллиметра: РСЗО "Град" — десять единиц, самоходная гаубица "Гвоздика" —19 единиц", — заявил Басурин. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики обнаружила почти 50 единиц запрещенного вооружения украинских силовиков в районах, близких к линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин

По его словам, ополченцы готовы к возможному обострению ситуации на линии соприкосновения.