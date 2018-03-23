Ещё
Трамп посоветовал себе не баллотироваться в президенты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп посоветовал себе не баллотироваться в президенты 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Президент США Дональд Трамп дал самому себе совет не занимать пост главы государства. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News в пятницу, 23 марта.
Ведущий спросил у американского лидера, что бы тот хотел сказать самому себе 25-летнему.
«Не баллотируйся в президенты», — пошутил Трамп.
Журналист в ответ заверил американского лидера, что они граждане страны рады, что он все-таки это сделал.
Трамп же посетовал, что у него был «прекрасный имидж» до того, как он начал участвовать в президентской гонке. В разговоре с ведущим он также обсудил проблему распространения «фейковых новостей» и недобросовестности некоторых журналистов.
По словам президента США, некоторые СМИ распространяют о нем ложную информацию, а также публикуют недостоверные данные о рейтингах одобрения его деятельности на посту президента. Он уверен, что многие его сторонники не хотят участвовать в опросах, однако, когда дело доходит до выборов, они приходят на участки и отдают голос за своего кандидата.
Трамп не раз обвинял крупнейшие американские СМИ в недобросовестности и распространении ложной информации. В январе 2018-го он объявил победителей в собственном конкурсе «фейковых новостей». Тогда ими стали The New York Times, ABC News, CNN и The Washington Post.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выступит со срочным обращением320
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова76
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды20
Умер известный шансонье23
США начали стальную войну53
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
06:11
Путин обратился к россиянам
Политика
00:59
В Кремле отреагировали на отзыв посла ЕС
Политика
00:33
Участник «Дома-2» попал в клинику для алкоголиков
Шоу-бизнес
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
02:53
Покойного Робина Уильямса обвинили в домогательствах
Шоу-бизнес
09:45
В столице изменятся маршруты частных перевозчиков
Новости Москвы
01:00
Объявления в «Иволгах» продублируют на шрифте Брайля
Новости Москвы
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение