Трамп посоветовал себе не баллотироваться в президенты

Ведущий спросил у американского лидера, что бы тот хотел сказать самому себе 25-летнему.

«Не баллотируйся в президенты», — пошутил Трамп.

Журналист в ответ заверил американского лидера, что они граждане страны рады, что он все-таки это сделал.

Трамп же посетовал, что у него был «прекрасный имидж» до того, как он начал участвовать в президентской гонке. В разговоре с ведущим он также обсудил проблему распространения «фейковых новостей» и недобросовестности некоторых журналистов.

По словам президента США, некоторые СМИ распространяют о нем ложную информацию, а также публикуют недостоверные данные о рейтингах одобрения его деятельности на посту президента. Он уверен, что многие его сторонники не хотят участвовать в опросах, однако, когда дело доходит до выборов, они приходят на участки и отдают голос за своего кандидата.