Тиллерсон: Вашингтон может быть очень подлым городом 

Вашингтон может быть «очень подлым городом», считает покидающий должность госсекретаря США Рекс Тиллерсон, об этом он заявил во время прощальной речи перед сотрудниками ведомства.
«Я хотел бы попросить каждого из вас взять на себя обязательство каждый день проявлять доброту к другому человеку. Этот город может быть очень подлым, но вы не можете не принимать в этом участия», — заявил Тиллерсон, его выступление транслировал телеканал CBS.
MOMENTS AGO: Outgoing Secretary of State Rex Tillerson gives a farewell speech to State Department colleagues https://t.co/IP3MYu9geL pic.twitter.com/JpnYncaFJf— CBS News (@CBSNews) 22 марта 2018 г.
После этих слов слушатели поддержали Тиллерсона аплодисментами.
Ранее президент США Дональд Трамп внёс на утверждение сената кандидатуру Майка Помпео на должность госсекретаря.
13 марта Трамп сообщил, что Помпео сменит Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря Соединённых Штатов.